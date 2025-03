Scontro mortale a Roccadaspide: Luca Minella e Samuel Auricchio erano amici

Luca Minella e Samuel Auricchio

Lo scontro sulla Statale degli Alburni, a pochi metri da casa

Erano molto amici e per una tragica fatalità hanno perso la vita scontrandosi a bordo di due auto diverse, a poche centinaia di metri dalle rispettive abitazioni, sulla Statale 166 degli Alburni nella località Fonte del comune di Roccadaspide, nel Salernitano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22:00 di venerdì 21 marzo.

Luca Minella e Samuel Auricchio avevano finito da poco di lavorare

Le vittime sono Luca Minella, 25 anni, e Samuel Auricchio, 24 anni, entrambi di Roccadaspide. Luca cameriere, era appena uscito di casa per trascorrere una serata insieme ai suoi amici, mentre Samuel stava rientrando a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro presso un distributore di carburante dove svolgeva le mansioni di benzinaio. Lo scenario che si è presentato ai soccorritori, giunti sul posto intorno alle 22.00, è stato devastante: il corpo senza vita di Luca Minella era sull’asfalto perché sbalzato fuori dall’abitacolo della propria vettura, mentre Samuel Auricchio era incastrato in fin di vita tra le lamiere della sua auto che guidava.

Il 24enne è morto in ospedale, ferito un giovane di Cava de’ Tirreni

I vigili del fuoco hanno faticato non poco per liberare il 24enne, morto poi nell’ospedale di Battipaglia per le gravi ferite su tutto il corpo. Nell‘incidente è rimasto gravemente ferito anche un 25enne originario di Cava de’ Tirreni che viaggiava a bordo della vettura condotta da Samuel Auricchio. Il 25enne è ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Eboli per aver riportato gravi fratture agli arti inferiori ed un grave trauma polmonare.

Le auto dei due ragazzi morti, un’Audi A3 ed un’Alfa 147, sono ridotte ad ammasso di rottami. Su quel tratto della Statale 166 degli Alburni dove già in passato si sono registrati numerosi incidenti mortali. L’incidente ha sconvolto la comunità del piccolo centro della Valle del Calore dove i due giovani erano conosciuti e ben voluti da tutti.

I resti di una delle due auto dopo lo scontro mortale a Roccadaspide

Funerali separati per le due giovani vittime

“Siamo scioccati ed ancora increduli – dichiara il vice sindaco di Roccadaspide Girolamo Auricchio. E’ una tragedia immane che colpisce tutta la nostra comunità. Non abbiamo parole. Erano due bravissimi ragazzi e due grandi lavoratori”. Per la giornata di domenica il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, ha proclamato il lutto cittadino. I funerali dei due giovani si terranno separatamente. Le esequie di Samuel Auricchio domenica 23 marzo alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe di Località Fonte. Il giorno dopo, alle 10:00 di lunedì 24 marzo, nello stesso luogo di culto l’ultimo saluto a Luca Minella

“Mi appello alle competenti autorità – continua il vicesindaco Auricchio – perché si prendano urgenti provvedimenti. Chiediamo che su quel tratto maledetto, dove di sovente si registrano gravi e tragici incidenti, si installino dissuasori ed autovelox per il controllo della velocità. Le auto superano sempre pericolosamente i limiti di velocità”. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Agropoli.