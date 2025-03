Frontale a Cavernago: morti i 19enni Riccardo Gualandris e Nora Jawad, grave la gemella di lei

Incidente mortale a Cavernago, a destra Riccardo Gualandris

Lo schianto con un tir di ritorno da una serata in discoteca

Due ragazzi di 19 anni, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, sono morti all’alba di sabato 22 marzo in uno scontro frontale con un tir sulla statale 498 all’altezza di Cavernago, a Bergamo. Feriti gravemente anche la sorella gemella della ragazza, Dalila, ed un altro coetaneo. Illeso il conducente dell’autoarticolato. Sul posto i sanitari del 118 sul posto insieme agli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Al vaglio la dinamica dell’incidente.

Ricoverata in gravi condizioni la sorella gemella di Nora Jawad

Stavano tornando a bordo della stessa auto da una notte trascorsa in discoteca i quattro 19enni, due ragazzi e due ragazze, che stamani alle 5:00 si sono scontrati frontalmente con un camion in provincia di Bergamo. Per Riccardo Gualandris e Nora Jawad non c’è stato nulla da fare mentre gli altri due giovani sono stati ricoverati in codice rosso con la sorella gemella di Nora in condizioni particolarmente gravi.

All’origine dell’incidente ci sarebbe un’invasione di corsia avvenuto lungo la nuova bretella della strada 498, all’altezza di Cavernago, e sulle cui responsabilità saranno i rilievi e le indagini degli agenti della della Polstrada di Bergamo a far luce. Il camionista è rimasto illeso. I due feriti sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le due vittime erano di Cavernago, il comune dove si è verificato lo scontro frontale tra i due mezzi sulle cui responsabilità sta ora indagando la Polstrada. “È una tragedia immane. Li ho visti crescere, sono come miei figli”.

Nora giocava a pallavolo, Riccardo a calcio

I ragazzi erano molto conosciuti in paese: Nora giocava a pallavolo, Riccardo a calcio, ed entrambi erano volontari alle sagre del paese e impegnati in oratorio” – ha commentato Giuseppe Togni, il sindaco del paese di 3mila abitanti a 12 chilometri dal capoluogo. Nora Jawah si era da poco iscritta a scienze infermieristiche insieme alla sorella gemella. Riccardo Gualandris era dirigente accompagnatore dell’Asd Cavernago. Camera ardente alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Malpaga mentre i funerali saranno celebrati lunedì 24 marzo.