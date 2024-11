Scontro tra scooter e minibus a Guidonia, muore l’ex giocatore di rugby Christian Salierno

Un ex giocatore e istruttore di rugby ha perso la vita in un incidente stradale tra Guidonia Montecelio e Tivoli, in via di Campolimpido, nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre. La vittima aveva 33 anni e si chiamava Christian Alberto Salierno ed era originario di Benevento.

Il violento impatto tra i comuni di Guidonia e Tivoli non ha dato scampo al 33enne Christian Salierno

Secondo una prima ricostruzione l’uomo viaggiava in direzione Guidonia in sella al suo scooter Piaggio quando, intorno alle 16:40, si è scontrato con un minibus Citroen per cause in corso d’accertamento. Il conducente del mezzo, un 60enne, ha prestato soccorso a Salierno. Sul posto è arrivata in tempi rapidi l’ambulanza che ha trasportato in codice rosso il ferito all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

L’impatto violento che non ha lasciato scampo all’istruttore di rugby che ha riportato ferite e traumi gravissimi nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Guidonia Montecelio con la salma che è a disposizione della autorità giudiziaria.

Dai primi passi nel Benevento Rugby al ruolo di istruttore nella Scuola Sportiva Elis di Casal Bruciato

L’uomo che era alla guida del minibus è stato sottoposto ai test alcolemici. Christian Alberto Salierno aveva mosso i primi passi nel Benevento Rugby prima di trasferirsi al Ceccano ed al Tivoli rugby dove ora viveva e lavorava come istruttore della Scuola Sportiva Elis di Casal Bruciato. Nei giorni scorsi il mondo della palla ovale aveva pianto la morte Amar Kudin, deceduto a Roma in uno scontro tra volanti nel quartiere Monte Mario. Tanti i messaggi di cordoglio sui social in memoria del 33enne originario di Benvento.