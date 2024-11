Tenta di fotografare la mareggiata a Camogli, turista travolta da un’onda (VIDEO)

Una bravata che poteva costare cara a una turista che, affascinata dal mare in tempesta, ha deciso di realizzare alcuni video e scatti a Camogli, in provincia di Genova. Con la mareggiata in corso e con onde alte oltre 7 metri, è stata travolta e trascinata dall’acqua fino a riva dove poi è stata soccorsa.

Camogli, la donna si è avvicinata al mare nonostante l’avviso di allerta e la situazione di pericolo

La donna non ha riportato particolari ferite ma le conseguenze potevano essere peggiori. Il video del momento in cui l’ondata d’acqua porta via la turista a Camogli è diventata virale. Non sono mancate polemiche. Nelle ore precedenti era stati diffusi ordinanze e divieti ma ciò non ha impedito alla donna di avvicinarsi al mare in una giornata di lavoro extra per forze dell’ordine e operatori del soccorso per le avverse condizioni meteo.

Affondano due pescherecci ormeggiati a Sestri Levante

Mareggiata di Libeccio nel golfo del Tigullio, in Liguria, che ha provocato l’affondamento di due pescherecci ormeggiati a Sestri Levante e ingenti danni a una discoteca. Arpal aveva emesso un avviso meteo per la mareggiata più intensa dell’anno, con onde alte fino a sette metri. Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre sono state registrate raffiche di vento oltre 100 chilometri all’ora e diversi danni puntuali sono stati registrati nell’imperiese.