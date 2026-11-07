Sequals, Lorenzo Padoan muore a 15 anni: il tumore lo porta via dopo aver già strappato il padre e il fratello

Lorenzo Padoan frequentava l'istituto Mattiussi Pertini di Pordenone

Il ragazzo frequentava il Mattiussi-Pertini di Pordenone e ha continuato ad andare a scuola finché le condizioni glielo hanno permesso.

Una famiglia colpita da un dolore dopo l’altro, una malattia che torna a segnare lo stesso destino e una giovane vita spezzata a soli 15 anni. Lorenzo Padoan è morto nella notte tra mercoledì e giovedì nella sua abitazione di Sequals, in provincia di Pordenone. Da circa due anni combatteva contro un tumore, affrontando le cure senza rinunciare, finché gli è stato possibile, alla scuola e alla quotidianità con i compagni. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità, ma soprattutto riapre una ferita familiare già profondissima: la stessa malattia aveva portato via il padre e, prima ancora, il fratello gemello Giacomo, morto a 12 anni.

La battaglia contro la malattia e il legame con la scuola

Lorenzo frequentava l’istituto Mattiussi-Pertini di Pordenone. Nonostante la diagnosi e il lungo percorso terapeutico, aveva continuato a seguire le lezioni, restando accanto ai compagni e cercando di mantenere il più possibile le proprie abitudini. La scuola era diventata anche un luogo di amicizia e normalità, un punto fermo mentre affrontava una prova durissima.

Il ragazzo era seguito all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove medici e infermieri lo hanno accompagnato durante il percorso di cura. La sua determinazione gli aveva permesso di tornare in classe e di proseguire la vita scolastica fino a quando le condizioni fisiche glielo hanno consentito.

L’ultimo giorno di frequenza è stato sabato scorso. Poi il peggioramento, che nell’ultima settimana ha reso impossibile continuare ad andare a scuola. Nella notte tra mercoledì e giovedì Lorenzo si è spento a casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Il dolore di una famiglia già colpita da due lutti

La morte del quindicenne assume un significato ancora più doloroso per la storia della sua famiglia. Prima il padre, poi il fratello gemello Giacomo, morto a soli 12 anni, e ora Lorenzo: tre perdite legate alla stessa malattia, che hanno segnato profondamente i familiari e la comunità di Sequals.

Una successione di tragedie difficile persino da raccontare, che ha suscitato grande commozione tra quanti conoscevano il ragazzo e seguivano la sua battaglia. In questi anni Lorenzo aveva affrontato le terapie senza abbandonare la scuola appena ne aveva la possibilità, sostenuto dai familiari, dagli amici e dal personale sanitario.

Il messaggio del Mattiussi-Pertini: «Custodiremo il suo ricordo»

A comunicare pubblicamente la scomparsa è stato l’istituto frequentato da Lorenzo, che ha voluto stringersi alla famiglia e ai compagni della classe 2C CAT. Nel messaggio diffuso dalla scuola si legge: «La comunità del Mattiussi-Pertini si unisce in un profondo abbraccio di vicinanza e sostegno in questo momento di grande dolore per la perdita del nostro studente Lorenzo Padoan».

Un pensiero rivolto anche agli amici e a chi gli è stato vicino durante il percorso scolastico: «Tutta la scuola è vicina alla famiglia, ai compagni di classe della 2C CAT e a tutti gli amici, pronta a condividere questo momento di tristezza e a custodire il ricordo di Lorenzo nei nostri cuori».

Ai funerali, celebrati nella mattinata di sabato, hanno partecipato anche i compagni di classe. Un ultimo saluto a un ragazzo che, nonostante la malattia, aveva cercato di restare vicino alla sua scuola e ai suoi amici fino a quando ha potuto. A Sequals e a Pordenone resta il ricordo di Lorenzo e della sua tenacia, mentre la famiglia affronta l’ennesima, devastante perdita.