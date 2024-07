Serino, choc a cena: si sente male al ristorante e muore

Una serata a cena è finita nel dramma a Serino nel giorno più rovente dell’estate 2024. Una persona si è sentita male in un ristorante del comune della Valle del Sabato intorno alle 22:00 di venerdì 19 luglio. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che sono giunti tempestivamente nell’attività non distante dal centro cittadino.

Il dramma si è consumato in pochi istanti in un ristorante di Serino

Sul posto sono arrivate due ambulanze ma, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto far altro che accertare il decesso tra lo choc dei tanti avventori. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Il corpo è stato immediatamente trasferito in obitorio in attesa delle valutazioni del Pm di turno su una possibile autopsia. Nel febbraio dello scorso anno un 56enne originario del napoletano rimase soffocato mentre mangiava un boccone di carne in un ristorante di Serino. Per lui non ci fu nulla da fare (notizia in aggiornamento).