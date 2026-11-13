Paola Barale, il tumore alla gola scoperto dopo un anno: «Ho avuto paura di perdere la voce»

Paola Barale

La showgirl racconta a Le Iene la diagnosi di carcinoma al terzo stadio legato al papillomavirus: 35 sedute di protonterapia e la notizia della remissione totale. «Ora voglio parlare di prevenzione»

Un fastidio alla gola sottovalutato per circa un anno, poi gli accertamenti, la diagnosi di un tumore al terzo stadio e la paura di perdere la voce. Paola Barale ha raccontato per la prima volta una delle esperienze più difficili della sua vita. La showgirl ha scelto il servizio di Gaston Zama per Le Iene, trasmesso giovedì 12 novembre su Italia 1, per spiegare come ha affrontato la malattia e lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione.

Il tumore che le è stato diagnosticato era legato al papillomavirus umano (HPV). Oggi, dopo un percorso terapeutico impegnativo, Barale può raccontare di aver raggiunto la remissione totale. Una testimonianza che ha anche un obiettivo preciso: invitare a non trascurare i segnali del proprio corpo e a informarsi su un virus molto più diffuso di quanto si pensi.

Il fastidio alla gola e la diagnosi di tumore al terzo stadio

Tutto sarebbe cominciato con la sensazione di avere un’escrescenza in gola. Un disturbo che inizialmente non aveva spinto la conduttrice a sottoporsi subito agli esami consigliati dal medico.

«Mi sentivo un’escrescenza in gola», ha raccontato. L’otorinolaringoiatra le aveva suggerito di effettuare un tampone, ma gli impegni quotidiani l’avevano portata a rimandare. «Siccome non avevo mai tempo, ho fatto passare del tempo», ha ammesso, spiegando che è trascorso circa un anno prima di tornare a sottoporsi agli accertamenti.

Quando il fastidio è diventato più insistente, Barale ha deciso di approfondire. Il tampone positivo e la successiva biopsia hanno portato alla diagnosi di carcinoma al terzo stadio.

Il momento della comunicazione è rimasto impresso nella sua memoria. «Ricevo un messaggio dall’otorino che dice: “Signora Barale appena può mi chiami”. Lo chiamo e mi dice: “Pare che sia un tumore”», ha ricordato.

La prima reazione è stata quella di convincersi che fosse una situazione superabile. «Ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata, come se questa cosa mi appartenesse ma non fino in fondo», ha spiegato.

Perché non poteva essere operata: 35 sedute di protonterapia

La posizione della neoplasia rendeva particolarmente delicato l’intervento chirurgico. Il tumore si trovava infatti in una zona vicina a strutture fondamentali per la voce.

«Non si poteva operare perché era attaccata a una corda vocale dietro alle tonsille. Ci sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce», ha raccontato la showgirl.

Per questo motivo è stato scelto un percorso terapeutico basato sulla protonterapia, una forma avanzata di radioterapia che utilizza fasci di protoni per colpire il bersaglio tumorale con elevata precisione, cercando di limitare l’esposizione dei tessuti sani circostanti.

Barale ha affrontato 35 sedute, ricordando anche la tensione dei primi trattamenti. «Non ti devi assolutamente muovere. All’inizio hai paura. Mi sono messa la musica techno. All’inizio mi facevo dare anche un tranquillante», ha raccontato.

Un percorso impegnativo, durante il quale ha scelto di non essere trattata come una persona malata al di fuori delle necessità mediche. «Non ho mai voluto che nessuno mi parlasse e mi trattasse come una persona malata, se non i medici, all’occorrenza», ha spiegato.

La remissione totale e il messaggio sul papillomavirus

La notizia più importante riguarda l’esito delle cure. Gli ultimi controlli hanno evidenziato una remissione totale della malattia. «Questo vuol dire che al momento io sono guarita», ha dichiarato Barale, precisando di aver preferito affrontare questa fase lontano dai riflettori per evitare titoli eccessivi sulla propria condizione.

La sua esperienza ha però spinto la showgirl a parlare pubblicamente di HPV, un virus di cui, come ha ammesso, prima della diagnosi sapeva pochissimo. «Io sinceramente ero molto ignorante in materia, non avevo mai sentito parlare di Papilloma virus, tanto meno in gola».

Il papillomavirus umano comprende numerosi tipi di virus, trasmessi principalmente attraverso il contatto intimo e sessuale. Alcuni ceppi possono provocare infezioni persistenti e, nel tempo, favorire lo sviluppo di tumori, compresi quelli dell’orofaringe. L’infezione può interessare sia le donne sia gli uomini.

Nel servizio, gli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia hanno approfondito le modalità di trasmissione, i rischi e le possibilità di prevenzione. Tra gli strumenti più importanti c’è la vaccinazione contro l’HPV, raccomandata per ragazze e ragazzi e offerta gratuitamente nelle fasce d’età previste dal Servizio sanitario nazionale e dalle campagne regionali. Le condizioni di gratuità possono variare in base alla Regione e alla situazione individuale.

Il costo per chi non rientra nelle categorie che hanno diritto alla gratuità può aggirarsi, secondo quanto riferito nel servizio dal dottor Stefano Zorzi, otorinolaringoiatra dello IEO, intorno ai 90-100 euro.

«Se è arrivata, forse è per insegnarmi qualcosa»

La malattia ha cambiato anche il modo in cui Paola Barale guarda alla propria vita. La showgirl ha raccontato di aver attraversato un’esperienza che l’ha portata a fare chiarezza sulle persone e sulle situazioni che non le facevano più bene.

«Mi ha cambiato molto, mi ha fatto piazza pulita intorno delle cose che non mi andavano», ha confidato. Poi una riflessione personale: «Forse se è arrivata è per insegnarmi qualcosa».

Dalla paura della diagnosi alla remissione totale, il suo racconto si trasforma così in un appello alla consapevolezza: conoscere l’HPV, informarsi sulla vaccinazione e non rimandare gli accertamenti quando un disturbo persiste. Perché la prevenzione può fare la differenza.