‘Quel pezzo di m… ha continuato a scrivermi’, lo sfogo dell’amica di Ilaria Sula contro Samson

Lo sfogo dell'amica di Ilaria Sula contro Samson

“Ilaria era la mia migliore amica. Quel pezzo di m.., perché così si deve chiamare, ha continuato a scrivermi, il giorno stesso in cui ha gettato il corpo, si è visto con me dopo un’ora. Sono distrutta, a pezzi”. Sono queste le parole pronunciate di Maria Sofia Lombardo, coinquilina e migliore amica di Ilaria Sula, la ventiduenne uccisa da Mark Antony Samson, trasmesse a Pomeriggio 5, su Canale 5.

Maria Sofia a Pomeriggio 5: ‘Voleva sfogarsi con me sugli alti e bassi con Ilaria’

Eravamo praticamente sorelle. Lui mi aveva scritto che aveva bisogno di parlare e di sfogarsi con qualcuno, voleva raccontarmi la situazione che non andava, tra alti e bassi, con Ilaria“.

Maria Sofia ricostruisce anche l’incontro avuto con l’assassino dell’amica: «Quella sera (in cui Maria Sofia incontra Mark Antony, ndr) ha parlato della palestra, era tranquillissimo, non ha accennato a nessuna cosa, niente di niente nei confronti di Ilaria Sula. I giorni in cui Ilaria era “scomparsa” mi ha chiesto cosa facessi, se uscivamo, se ci vedevamo, conversazioni normali tant’è che poi quando si è scoperto quello che ha fatto, io non ci credevo.

‘Sembrava che scrivesse lei’

Dal telefono di Ilaria, Samson, mi aveva scritto che si vedeva con un ragazzo che non aveva mai visto, che era fuori città, vicino Napoli, e che non mi voleva mandare la posizione nonostante io gliel’avessi chiesta tre, quattro volte durante tutta la conversazione. Sembrava veramente che scrivesse Ilaria perché lui ci conosceva talmente bene, o la conosceva talmente bene, che sapeva cosa e come scriverlo». Intanto dal carcere di Regina Coeli, Samon, che viene descritto dai difensori come “molto provato e scosso”, annuncia di volere inviare una lettera alla famiglia di Ilaria.

Mark Samson vuole scrivere una lettera di scuse

Una missiva per chiedere scusa su quanto compiuto. Mark, spiega l’avvocato Fabrizio Gallo, “vuole cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto e implora sua madre di essere la sua voce per esprimere il suo rammarico e chiedere scusa ai genitori di Ilaria, perché lui in questo momento non può farlo”. Nella ricostruzione fornita agli inquirenti, il 23enne ha tirato in ballo anche una questione legata al suo corso di laurea in architettura. La situazione tra lui e Ilaria, a suo dire, è cambiata quando la ragazza gli ha chiesto, circa tre mesi fa, di prendere visione dei voti degli esami universitari. Aveva nascosto la verità alla ragazza sugli esami realmente sostenuti? Sul punto il gip afferma che Samson ha parlato di problemi psicologici legati ai risultati negli studi.

Il clima teso dopo l’iscrizione a una piattaforma per incontri

Ad inizio marzo, la situazione era precipitata ulteriormente, quando Ilaria gli confida di essersi iscritta a una piattaforma per incontri online (Tinder). “Lui rimane scioccato ed incredulo di quanto la ragazza gli avesse confidato – scrive il gip – dicendole che ‘era inutile utilizzare l’App per capire se mi amava’. Continuano quindi a vedersi per altri dieci giorni anche se lei appariva più fredda e distaccata e voleva uscire con le sue amiche anche da sola. La situazione permane altalenante, con Ilaria, a detta del ragazzo che a volte lo trattava affettuosamente come fidanzato e altre volte manifestava freddezza nei suoi confronti”.