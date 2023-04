Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza in terapia intensiva 6 giorni dopo le dimissioni

Per la seconda volta in una settimana Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano (è arrivato in nosocomio alle 5 del mattino). Questa volta il leader di Forza Italia, 86 anni, è stato ricoverato d’urgenza per problemi cardiovascolari e polmonari. É arrivato con affanno respiratorio ed è stato subito trasferito in terapia intensiva.

Silvio Berlusconi è arrivato al San Raffaele con affanno respiratorio, è vigile

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera è stato sottoposto a terapia antibiotica ed ha effettuato una Tac in attesa di ulteriori accertamenti. La situazione viene definita seria ma sotto controllo. Berlusconi è vigile ed attende la visita in ospedale della figlia, Marina. Il nuovo ricovero arriva a 6 giorni dalle dimissioni per il precedente ricovero per controlli medici inerenti patologie pregresse che erano tornate a bussare alla porta dell’ex Premier.

Lo stato di salute dell’ex premier sarebbe peggiorato a causa di un’infezione

Un’infezione sarebbe la causa scatenante del nuovo ricovero dell’esponente politico. Dopo gli accertamenti della settimana scorsa e i positivi riscontri nessuno si aspettava un repentino quanto improvviso peggioramento. Nelle prossime ore l’ospedale San Raffaele di Milano dovrebbe fornire un bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.