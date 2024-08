Smarrita dopo il furto in casa a Vigevano, Guendalina trovata morta nella lavatrice

Era uscito per andare a cena mentre il resto della famiglia, moglie e due figli, erano in vacanza. In casa aveva lasciato Guendalina, una cagnolina meticcia di 5 anni, con la luce accesa. Al rientro nell’abitazione di via Gravellona, a Vigevano (Pavia), ha trovato la casa messa a soqquadro dai ladri che hanno portato via preziosi e oggetti di valore.

La cagnolina Guendalina non si trovava più dopo il furto in un’abitazione di Vigevano

Enzo Savone era devastato dall’assenza della preziosa amica a quattro zampe più che della razzia di oggetti fatta dai malviventi. Non trovandola in nessun angolo dell’appartamento ha lanciato un appello e tutta Vigevano si era mobilitata per ritrovarla. Si pensava ad una fuga della cagnolina per la paura, oppure che fosse stata presa da qualcuno non trascurando l’ipotesi più tragica che si è materializzata nella giornata di lunedì 5 agosto quando Guendalina è stata trovata nel cestello della lavatrice rotta. I ladri probabilmente l’hanno colpita e poi rinchiusa lì per farla trovare il più tardi possibile. Un gesto crudele che ha sconvolto la cittadini in provincia di Pavia.

La cagnolina meticcia Guendalina

I ladri l’hanno uccisa e nascosta nel cestello della lavatrice: la denuncia della Lndc Animal Protection

L’animale è stato portato in un centro veterinario e nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto ad esame autoptico per accertare le cause del decesso. In tanti hanno manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia Savone per la perdita dell’amata cagnolina. L’associazione Lndc Animal Protection ha sporto denuncia per uccisione di animali: “Speriamo che l’indagine sul furto ci permettano di risalire a queste persone senza scrupoli” – ha riferito la presidente Piera Rosati.