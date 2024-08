Orrore a Montemarciano: cane morto dopo essere stato legato a un ramo, cuccioli in un tubo di gomma

Orrore a Montemarciano, in provincia di Ancona, per due tragici episodi legati agli amici a quattro zampe. Un cane è stato trovato morto tra la vegetazione in zona Marzocchetta non distante da un’abitazione. L’animale era stato legato e immobilizzato con il guinzaglio che era stato infilato a un grosso ramo.

Morte atroce per un cane, era legato ad un ramo tra la vegetazione in zona Marzochetta

Privo d’acqua e di cibo in queste afose giornate di estate è morto nel modo più atroce possibile. Nel disperato tentativo di salvarsi gli sono anche caduti dei rami addosso. Il cane aveva il microchip ma era registrato in un’altra regione e non è detto che sia stato l’ex proprietario a portarlo lì. Possibile che lo sfortunato amico a quattro zampe sia stato rubato o fuggito ed abbia incrociato lungo la strada il suo aguzzino.

Il macabro ritrovamento ha scioccato i residenti di Montemarciano che chiedono giustizia per lui e per i due cuccioli messi in un tubo di gomma arancione poco dopo essere venuti alla luce. Purtroppo uno dei due piccoli non ce l’ha fatta. L’altro non riusciva neanche a camminare. Se ne sta prendendo cura una volontaria che sta facendo di tutto per salvargli la vita.

Morto uno dei due cuccioli trovati in un tubo di gomma: residenti indignati, il sindaco: ‘Gesto che non resterà impunito’

“Faremo il possibile perché chi ha compiuto questo gesto ignobile non rimanga impunito. La polizia locale si è attivata e sta attendendo di sapere dall’Ast per cercare di comprendere i contorni della vicenda e sporgere denuncia, anche contro ignoti se necessario”.