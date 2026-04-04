Sofia Di Vico, ora si indaga sul piatto della cena nel camping di Ostia: ‘Era la nostra campionessa’

Sofia Di Vico

Il caso di Sofia e cosa emerge dopo la tragedia

Non è più solo il racconto di una tragedia. È il tempo delle domande. E soprattutto delle verifiche.

La morte di Sofia Di Vico, la 15enne cestista campana stroncata durante una cena a Ostia, entra in una nuova fase: quella dell’indagine tecnica. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha messo sotto la lente non solo il cibo servito, ma l’intera filiera della preparazione.

Un passaggio inevitabile, perché il sospetto — sempre più concreto — è che quella cena possa aver innescato la reazione fatale. Gli inquirenti vogliono capire se quella morte poteva essere evitata.

Il nodo centrale: allergia nota e possibile contaminazione

Sofia era allergica alle proteine del latte. Un dettaglio che, secondo quanto emerge, sarebbe stato comunicato al ristorante del camping dove la squadra alloggiava per il torneo.

E qui si concentra il cuore dell’indagine.

Non tanto il menù in sé — uova strapazzate e fagiolini — quanto ciò che potrebbe essere accaduto durante la preparazione. L’uso di ingredienti contenenti latte, anche in minima parte, oppure una contaminazione accidentale, magari attraverso utensili o superfici non adeguatamente separati.

È su questa linea sottile, quasi invisibile, che si gioca la ricostruzione dei fatti.

L’autopsia e la verità clinica

Sarà l’esame autoptico, eseguito al Policlinico di Tor Vergata, a fornire i primi elementi oggettivi. Gli accertamenti dovranno stabilire se la morte sia stata causata da uno shock anafilattico e, soprattutto, se nel corpo della ragazza siano presenti tracce riconducibili a proteine del latte.

Un passaggio decisivo, perché da lì dipenderà l’impostazione dell’intera indagine.

Le testimonianze e la ricostruzione di quei minuti

Nel frattempo, la polizia sta ascoltando chi era presente quella sera: il personale del ristorante, i responsabili della struttura, le compagne di squadra. Si cerca di ricostruire ogni dettaglio, ogni passaggio, ogni eventuale anomalia.

Non è solo una questione tecnica. È anche una questione di responsabilità.

Perché se l’allergia era nota, allora ogni errore — anche minimo — assume un peso diverso.

Maddaloni tra dolore e memoria

Mentre a Roma si indaga, a Maddaloni il tempo sembra essersi fermato. La squadra di Sofia, l’Union Basket, l’ha salutata con un’immagine che è già simbolo: tutte in bianco e nero, lei a colori, con la maglia e quel gesto di vittoria che oggi suona come un addio.

“Ciao Boss”, scrivono le compagne. Una parola che racconta leadership, carattere, presenza.

Il suo allenatore, Giovanni Monda, che era con lei quella sera, parla di un ritorno a casa segnato dal silenzio e dallo shock: “È stato il viaggio più triste. Era la nostra campionessa, testarda e capace, amata da tutte”.

Una comunità vicino alla famiglia, lunedì 6 aprile l’ultimo saluto

Sofia Di Vico era figlia unica, cresciuta in una famiglia conosciuta e stimata. Il padre Fabio, commercialista, la madre Antonella, fisioterapista. Intorno a loro, ora, una comunità intera che si raccoglie nel dolore.

Il sindaco Andrea De Filippo parla di una ferita collettiva e valuta il lutto cittadino in occasione dei funerali, fissati per le ore 10:30 lunedì 6 aprile nella chiesa dell’Annunziata, a Maddaloni.

Tra giustizia e verità

Il caso, oggi, è sospeso tra due dimensioni: quella privata del lutto e quella pubblica dell’accertamento.

Da una parte il ricordo di una ragazza descritta da tutti come determinata, sensibile, amata. Dall’altra, la necessità di capire se quella morte sia stata davvero inevitabile.

La risposta arriverà dai dettagli.

E, come spesso accade, saranno proprio i più piccoli a fare la differenza.