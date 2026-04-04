Lutto per Felice Centofanti: muore la figlia Giorgia, il messaggio della sorella Martina commuove lo sport

Gravissimo lutto per l'ex nerazzurro Felice Centofanti

Muore Giorgia Centofanti: il dolore della famiglia e l’annuncio della sorella

Un dolore improvviso e profondissimo ha colpito la famiglia dell’ex calciatore dell’Inter Felice Centofanti. È morta la figlia Giorgia, una giovane donna nata con una disabilità che la famiglia aveva sempre scelto di vivere lontano dai riflettori.

A dare la notizia è stata la sorella, Martina Centofanti, campionessa azzurra, che con un lungo messaggio sui social ha deciso di rompere il silenzio mantenuto per anni.

Il messaggio di Martina: “Sei stata la nostra forza”

Non è solo un annuncio. È un racconto intimo, che restituisce il senso di una presenza fondamentale.

“Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia”, scrive Martina, spiegando la scelta di proteggere Giorgia Centofanti e la sua vita dalla dimensione pubblica.

Poi il ricordo si fa ancora più profondo:

“Sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore”.

Parole che spostano il punto di vista: non la fragilità, ma la forza.

“Il tuo sorriso ci rendeva vivi”: il ricordo più forte

Nel messaggio emerge un’immagine che resta impressa.

“Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi”.

È il cuore del ricordo. Una presenza capace di trasformare anche le difficoltà quotidiane in qualcosa di affrontabile, condiviso, umano.

Un legame che Martina descrive come impossibile da spiegare fino in fondo, ma evidente in ogni parola.

Una storia vissuta lontano dai riflettori

La famiglia Centofanti ha sempre scelto la discrezione. Nessuna esposizione, nessuna narrazione pubblica.

Una decisione consapevole, motivata dalla volontà di custodire qualcosa di “delicato e prezioso”.

Solo ora, dopo la scomparsa, quella storia viene condivisa. Non per raccontare il dolore, ma per rendere onore a ciò che Giorgia è stata.

L’eredità lasciata da Giorgia

Nel messaggio della sorella c’è anche ciò che resta.

“Ogni minuto insieme è stato prezioso”, scrive Martina, parlando di un’eredità fatta di amore incondizionato e consapevolezza.

Un insegnamento che, come sottolinea, continuerà a guidare la famiglia.

Il cordoglio del mondo dello sport

In queste ore, il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia Centofanti. Un abbraccio silenzioso che attraversa calcio e ginnastica, due mondi uniti oggi dallo stesso dolore.

Perché oltre ai risultati e alle carriere, restano le persone. E le storie che, anche senza essere mai state raccontate prima, riescono comunque a lasciare un segno.