Torino, Sofia Napolitano scomparsa da due giorni: l’appello disperato della madre

Sofia Napolitano

Quando e dove è stata vista l’ultima volta Sofia?

Sofia Napolitano, 20 anni, è sparita lunedì 15 settembre dal quartiere Mirafiori di Torino. Aveva detto alla madre che sarebbe andata ad assistere a un esame universitario di un’amica, ma non è mai arrivata a destinazione. Da allora il suo telefono risulta spento e di lei non si hanno più tracce.

Come era vestita Sofia al momento della scomparsa?

Secondo la denuncia presentata dalla famiglia, la ragazza indossava pantaloni neri e una felpa beige. Capelli scuri, lunghi e mossi, occhi castani: questa la descrizione diffusa dalle forze dell’ordine, che hanno già inoltrato la sua foto a tutti i comandi di polizia. Non aveva con sé i documenti.

‘Potrebbe essere con un ragazzo senza fissa dimora’

I parenti sospettano che Sofia si sia allontanata con un ragazzo colombiano conosciuto alcuni mesi fa, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora. La relazione non era mai stata accettata in famiglia e, solo dieci giorni fa, la giovane aveva detto di averla interrotta. Anche del ragazzo, però, non si hanno notizie.

‘Ti voglio bene, torna da noi’, appello a Chi l’ha visto

Patrizia Pignalosa, madre di Sofia, ha lanciato un appello straziante: «Sofia, ti voglio bene. Torna da noi». La donna è sconvolta e continua a chiedere aiuto attraverso i social. La trasmissione Chi l’ha visto? si è già interessata al caso.

Che ruolo hanno i social nella ricerca

Anche lo zio della ragazza, Paolo Pignalosa, ha scritto un post accorato: «Non scrivete con leggerezza ‘è maggiorenne, avrà deciso lei’. Dietro ogni scomparsa c’è sempre una storia, un dolore, un dramma familiare». Migliaia di utenti stanno condividendo la foto di Sofia, nella speranza che un piccolo dettaglio possa aiutare a ritrovarla.

Inquirenti al lavoro

Polizia e carabinieri stanno seguendo tutte le piste, ma per ora nessun indizio concreto è emerso. L’intera comunità di Mirafiori è mobilitata: si cercano segnalazioni, avvistamenti e testimonianze. L’angoscia della famiglia cresce di ora in ora, mentre si spera che Sofia possa essere ritrovata sana e salva.