Stella Boggio accoltella al cuore e uccide il compagno a Bovisio Masciago: ‘Mi ha aggredita’

“Mi ha aggredita e mi sono difesa”. Con queste parole la 33enne Stella Boggio che la scorsa notte ha accoltellato a morte il compagno Marco Magagna, 38 anni, nell’abitazione della coppia a Bovisio Masciago (Monza), ha spiegato il suo gesto agli inquirenti, dopo essere stata arrestata dai carabinieri.

Il 38enne Marco Magagna è stato ucciso da Stella Boggio al culmine di una lite

I militari sono intervenuti dopo la telefonata della donna, la quale ha detto di aver ferito il suo convivente. I militari della stazione di Varedo (Monza), impegnati negli accertamenti, quando sono arrivati sul posto con i soccorritori del 118 hanno constatato la morte dell’uomo.

Stella Boggio, a quanto emerso, ha spiegato di essere stata picchiata dal suo fidanzato e di aver agito per difendersi, impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto in soggiorno. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, dovranno ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso la testimonianza dei vicini di casa e dei conoscenti della coppia.

Stella Boggio

I litigi burrascosi e il tragico epilogo, la donna era madre di un figlio

Marco Magagna è stato ucciso con almeno una coltellata al torace intorno alle 2:30 di martedì 7 gennaio nella loro abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza). A quanto emerso fino ad ora, l’aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite. La donna è stata poi fermata dai carabinieri e portata in caserma per essere sentita. La coppia conviveva dal mese di maggio in Brianza. I vicini hanno riferito di liti burrascose. Non risultano denunce pregresse. Stella Boggio ha un bambino avuto da una precedente relazione ed è diventata Consulente di interior design di Leroy Merlin dal 2022 dopo un impiego in Esselunga.