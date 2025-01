Violento terremoto in Tibet, crolli e almeno 32 vittime

É salito a 32 il parziale bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito una regione remota del Tibet, in Cina. Lo riferiscono i media statali cinesi che fanno riferimento anche un bilancio parziale di 38 feriti. Numerosi gli edifici che sono crollati nel cantone di Dingri. Il sisma aveva una magnitudo di 6.8, con epicentro a una profondità di 10 chilometri. É stato avvertito anche a Kathmandu, in Nepal, e anche nello stato indiano settentrionale del Bihar.

Il violento terremoto che ha colpito una remota regione dell’Himalaya in Tibet, con scosse avvertite anche nella vicina capitale del Nepal, Kathmandu. L’agenzia di stampa Xinhua riferisce che sono coinvolte le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo nella contea di Dingri. L’epicentro è stato localizzato dove le placche dell’India e dell’Eurasia si scontrano e causano sollevamenti nelle montagne dell’Himalaya abbastanza forti da modificare le altezze di alcune delle vette più alte del mondo.

Nella capitale del Nepal, Kathmandu, il terremoto ha costretto i residenti a uscire di corsa dalle loro case dopo essere stati svegliati dal tremore. Non sono state immediatamente disponibili informazioni dalle remote aree montuose più vicine all’epicentro oltre confine.

The armed police officers and soldiers of the #Xizang Armed Police Corps have arrived at Dingri County, to carry out #rescue operations. #earthquake https://t.co/fjAGlvof7W pic.twitter.com/JWEwGaGXBP

Strong tremors were felt in Dingri County and Lazi County, causing partial building collapses and disruptions to communication and power in some areas. Authorities are verifying the situation. Stay safe. https://t.co/fjAGlvof7W pic.twitter.com/KWrtJo5zw2