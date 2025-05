Tragedia a Somma Lombardo: Daria muore a 18 anni durante la festa di fine anno

Nonostante i tempestivi soccorsi la 18enne non ce l'ha fatta

La giovane si è accasciata al suolo durante un’esibizione al karaoke

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Una studentessa di 18 anni, Daria, è morta dopo aver accusato un improvviso malore durante un momento di svago insieme ai compagni, in un’area verde adiacente al Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa.

Il dramma è avvenuto nel parco Europa di via Croce della Pietra, dove si stava svolgendo un evento di fine anno scolastico con canti, danze e musica. La ragazza si stava esibendo in un karaoke improvvisato quando si è accasciata a terra, priva di sensi. In pochi istanti la festa si è trasformata in un incubo.

Inutili i soccorsi: aveva una patologia cardiaca pregressa

I primi a intervenire sono stati gli insegnanti, guidati telefonicamente dagli operatori del 118 nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare. È stato utilizzato anche il defibrillatore dell’istituto scolastico, mentre sul posto sono giunti rapidamente un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso partito da Bergamo.

La ragazza è stata trasportata in condizioni gravissime, in codice rosso, all’ospedale di Legnano. Nonostante gli sforzi dei medici, però, non c’è stato nulla da fare. La giovane soffriva di una patologia cardiaca pregressa, che potrebbe aver contribuito alla gravità del malore improvviso.

Secondo le ricostruzioni, tutto è avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì 29 maggio. I compagni, i docenti e il personale scolastico hanno vissuto attimi di panico e sgomento mentre cercavano di prestare aiuto. Il lutto ha colpito duramente tutta la comunità scolastica e il territorio di Somma Lombardo.

Sulla vicenda, al momento, non sono emersi profili giudiziari, ma saranno eseguiti accertamenti medici per chiarire le cause esatte del decesso, con l’ipotesi di un arresto cardiaco legato alle condizioni cliniche già note della giovane.

Compagni di classe sotto choc

Molti studenti sono stati assistiti psicologicamente dopo aver assistito alla scena drammatica. Il Centro di formazione ha sospeso ogni attività e previsto momenti di raccoglimento per ricordare la giovane, descritta da tutti come solare, appassionata di musica e molto legata alla sua scuola.

Il Comune di Somma Lombardo ha espresso il proprio cordoglio ai familiari, colpiti da una perdita improvvisa e insopportabile. Un lutto che lascia un vuoto profondo in una giornata che doveva essere di festa e di leggerezza per gli studenti.