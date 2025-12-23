Notizie Audaci

Supermercati aperti a Natale 2025: dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre senza brutte sorprese

Pubblicato: 23 Dic, 2025 - ore: 23:51
I supermercati aperti a Natale e Santa Stefano

Spesa dell’ultimo minuto: cosa sapere su aperture e chiusure

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molti si chiedono quali supermercati resteranno aperti nei giorni clou del periodo: Vigilia (24 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). Sebbene non esista una regola nazionale uniforme, diverse catene hanno già reso note le proprie disposizioni per aiutare i consumatori a evitare sorprese dell’ultimo minuto

In linea generale, molte insegne mantengono aperture ridotte il 24 dicembre, mentre il 25 dicembre la maggior parte dei punti vendita resta chiusa, con alcune eccezioni in centri urbani e grandi città. Il 26 dicembre, invece, può vedere riaperture ma con orari variabili a seconda del negozio.

Le aperture principali il 24 dicembre (Vigilia)

La vigilia di Natale è il giorno più accessibile per fare la spesa, con molte catene pronte a garantire un servizio, in genere con orario ridotto rispetto ai giorni feriali.

Tra le principali aperture confermate:

  • Aldi: aperti il 24 dicembre con orario fino alle 19.00 (in Alto Adige fino alle 14.00) e chiusi il 25; riapertura domenicale il 26 dicembre (con alcune eccezioni).
  • Carrefour: servizio garantito durante tutta la giornata del 24 dicembre.
  • Conad: aperture straordinarie in molti punti vendita il 24 dicembre, con orari variabili consultabili tramite mappa ufficiale.
  • Esselunga: i negozi saranno aperti il 24 dicembre generalmente dalle 7.30 alle 20.00.
  • Famila: punti vendita aperti il 24, di solito dalle 8.30 alle 19.30.
  • Il Gigante e Iper: aperture programmate il 24, con chiusure previste il giorno di Natale.
  • Lidl, MD e Penny Market: aperti il 24 dicembre con orari che variano in base al punto vendita e alla regione.
  • Sole 365 aperto il 24 dicembre, il 25 dicembre fino alle 14:00, il 26 dicembre (fino alle 22:00).
  • Eté: aperto il 24 dicembre fino alle 18:00, il 25 dicembre fino alle 14:00, il 26 dicembre (orario feriale).

Consiglio pratico: per evitare viaggi a vuoto è sempre consigliato verificare sul sito ufficiale o tramite app della catena gli orari specifici del proprio punto vendita di riferimento.

Natale (25 dicembre): poche aperture e regole da conoscere

Il 25 dicembre è tradizionalmente un giorno di chiusura quasi totale per i supermercati in Italia. Secondo le rilevazioni delle guide ai consumi e alle aperture festive, molti punti vendita resteranno chiusi per consentire ai lavoratori di celebrare la festività con le proprie famiglie.

Tuttavia, in alcune città più grandi o in prossimità di aree turistiche può verificarsi che alcuni supermercati aprano al mattino, offrendo servizi limitati soprattutto per prodotti essenziali. È comunque consigliabile ricercare aperture di zona in tempo reale attraverso il portale o l’app della catena di riferimento.

Santo Stefano (26 dicembre): aperture variabili

Il 26 dicembre (Santo Stefano) ha un quadro più eterogeneo. Molte catene che chiudono il 25 dicembre riprendono l’attività, spesso con orario domenicale o ridotto.

A seconda della regione o della città, è possibile trovare supermercati aperti, specialmente nelle ore mattutine o pomeridiane. Catene come Carrefour, Iper, Pam e altri gruppi nazionali spesso comunicano aperture specifiche per singolo negozio.

La regola di fondo: dipende dalla catena e dalla città

Non esiste una normativa uniforme che imponga agli esercizi di aprire o chiudere durante le festività natalizie. Come evidenziato dagli esperti di consumo e dalle cronache economiche, le aperture sono spesso decise autonomamente dalle singole catene o dai punti vendita.

Questo significa che, in alcune città o regioni, si possono trovare supermercati aperti anche nei giorni festivi, mentre altrove l’attività si ferma completamente.

Consigli pratici per la spesa delle feste:

  • Fare la spesa principale qualche giorno prima del 24 dicembre.
  • Utilizzare le app ufficiali di supermercati per verificare aperture e orari specifici.
  • In caso di necessità dell’ultimo minuto, verificare la presenza di minimarket e negozi di vicinato che a volte restano aperti anche nei giorni festivi.

