Tempesta solare sulla Terra: reti elettriche e Gps a rischio, aurore boreali in Toscana e sul Garda (VIDEO)

Una forte tempesta solare sta interessando la Terra con il picco massimo che dovrebbe registrarsi nella giornata di sabato 11 maggio.

La tempesta solare di scala 4 dovrebbe registrare il picco nella giornata di sabato 11 maggio

La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha valutato la tempesta geomagnetica a 4 su una scala di 5. Per ritrovare un fenomeno di queste dimensioni bisogna risalire al 2005. La Noaa sta lavorando con gli operatori satellitari e di rete per prepararsi a eventuali interruzioni di energia o comunicazione dovute alla tempesta solare, ma i singoli individui non dovrebbero essere costretti a prendere misure straordinarie, ha detto Shawn Dahl, coordinatore del servizio per lo Space Weather Piction Center della Noaa nel corso di una conferenza stampa.

Con il fenomeno si sono registrate nelle ultime ore spettacolari aurore boreali con segnalazioni in Messico, nel Regno Unito ma anche sulle Alpi svizzere, sul Lago di Garda, in Toscana e nella Penisola Iberica. Nella sua forma più forte, la tempesta potrebbe portare avvistamenti di aurore che possono essere viste ad occhio nudo fino all’estremo sud dell’Alabama fino alla California settentrionale, secondo lo Space Weather Prediction Center della Noaa.

Aurora boreale a Massarosa,Toscana 😅 pic.twitter.com/5vsCMoj9hY — Dusan La Rue (@dusanlarue) May 10, 2024

RAGA AURORA BOREALE IN TOSCANA NON È UNA PROVA RIPETO NON È UNA PROVA C’È UNA TEMPESTA GEOMAGNETICA pic.twitter.com/Jf3kyhztkb — mary 🪐 (@sbriashi) May 10, 2024

Le spettacolari immagini dell’aurora boreale in Toscana e sul Garda

“Se ti capita di trovarti in un’area buia, priva di nuvole e relativamente non inquinata dalla luce, potresti vedere uno spettacolo di aurore piuttosto impressionante” – ha spiegato Rob Steenburgh, scienziato spaziale presso lo Space Weather Prediction Center della Noaa. Le intense tempeste geomagnetiche a volte, comunque, possono quindi anche avere ripercussioni sulle reti energetiche, le comunicazioni Gps o sui satelliti geostazionari. La tempesta solare non dovrebbe avere un effetto diretto su cellulari o sulle carte di credito, ma un’interruzione di corrente potrebbe avere effetti secondari.

Ma l’aurora boreale sul lago di Garda ? 😍 pic.twitter.com/TyEtJIoz6I — ari_ (@arnnbrt) May 10, 2024

Aurora boreal desde Cerdeña peninsula de italia. pic.twitter.com/KtfgO6KMdm — X (@EarthquakeChil1) May 10, 2024

📍 Espectaculares imágenes de la Aurora Boreal desde los Alpes suizos. 🙀pic.twitter.com/8phOcZJNdk — Rincón Curioso (@RincnCuriosoo) May 11, 2024