Tornano dalle nozze e non arrivano mai: coppia muore abbracciata, due figli restano soli a Tucumán

La coppia lascia due figli

Travolti dall’alluvione dopo un matrimonio

Una violenta tempesta ha colpito la provincia di Tucumán, in Argentina, causando almeno tre vittime. Tra queste, una giovane coppia rimasta intrappolata nella propria auto mentre rientrava da un matrimonio a Tafí Viejo.

Le vittime sono Mariano Robles, 28 anni, e Solana Albornoz, 32 anni, visti l’ultima volta mentre lasciavano la festa nella serata di sabato. Poco dopo, intorno alle 21, i familiari hanno perso ogni contatto con loro.

L’ultima decisione: fermarsi ad aspettare che passasse la pioggia

Secondo quanto ricostruito, i due avevano deciso di fermarsi lungo la strada in attesa che la pioggia si attenuasse prima di rientrare a casa.

Un messaggio inviato alla babysitter – l’ultimo – raccontava proprio questa scelta. A casa li aspettavano i loro due figli piccoli, di cinque anni e nove mesi.

L’auto trascinata dalla corrente

Nelle ore successive è scattato l’allarme e le ricerche. La loro vettura, una Nissan Versa bianca, è stata ritrovata domenica in un canale di scolo nel quartiere Nueva Italia, a circa 400 metri dalla Strada Statale 9.

Il veicolo era completamente coperto di fango e rami, segno della violenza dell’ondata d’acqua. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe stata trascinata via dalla corrente durante un’alluvione improvvisa.

I corpi dei due sono stati recuperati all’interno dell’abitacolo.

Ritrovati senza vita, abbracciati

Le operazioni di recupero sono state complesse: i soccorritori hanno dovuto tagliare il tetto dell’auto, incastrata sotto un ponte.

Secondo quanto emerso, i due sono stati trovati abbracciati, travolti dalla piena senza possibilità di mettersi in salvo.

Chi erano le vittime

Entrambi lavoravano nel settore pubblico della provincia:

– Mariano Robles alla Caja Popular de Ahorros

– Solana Albornoz presso la sede del governo di Tucumán

Erano descritti da amici e familiari come genitori molto presenti e legati ai loro figli.

Almeno tre vittime: morto anche un ragazzino

La tempesta ha causato almeno tre morti. Oltre alla coppia, è deceduto anche un ragazzo di 12 anni, rimasto folgorato durante il maltempo.

In alcune zone si sono registrati oltre 150 millimetri di pioggia, con esondazioni e allagamenti diffusi.

Ricerche e soccorsi in tutta la provincia

Dopo la scomparsa della coppia, è stata attivata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto polizia e squadre di soccorso.

L’allarme è stato lanciato dai familiari, mentre il ritrovamento dell’auto è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni operai impegnati in lavori nella zona.

Il cordoglio delle autorità

Il governatore della provincia, Osvaldo Jaldo, ha espresso cordoglio per le vittime, sottolineando l’impegno delle autorità nel gestire l’emergenza causata dal maltempo.

Le operazioni di assistenza proseguono nelle aree più colpite.