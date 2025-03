Terremoto ai Campi Flegrei: donna estratta viva dalle macerie a Pozzuoli, i video della notte di paura

Crolla solaio a Pozzuoli, salvata una donna

Scossa di magnitudo 4.4: gente in strada a Napoli, Pozzuoli e Portici

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei nella notte tra il 12 e il 13 marzo, con epicentro al confine tra Pozzuoli e Napoli, in via Napoli. La scossa principale è stata registrata alle 1:25 , seguita da altre due di minore intensità, rispettivamente di magnitudo 1.6 (all’1:40) e 1.1 (all’1:47).

L’evento ha generato paura e danni in diverse zone della provincia di Napoli, con numerose persone scese in strada a Pozzuoli, Bagnoli, Fuorigrotta e Portici. La Protezione Civile della Campania ha attivato la sala operativa regionale , inviando personale sul posto per monitorare la situazione e fornire assistenza alla popolazione.

Donna tratta in salvo, verifiche su edifici

Al confine tra Pozzuoli e Napoli il sisma ha provocato il crollo di un controsoffitto in un’abitazione, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una donna è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. I pompieri hanno terminato le ricerche senza trovare altre persone coinvolte.

Al momento sono in corso verifiche di stabilità su nove edifici della zona. Inoltre, si segnalano calcinacci caduti a Bagnoli, che hanno danneggiato alcune automobili. In via Carafa i vigili del fuoco sono intervenuti per consentire l’uscita dalle case di alcune persone rimaste bloccate dopo che a seguito della scossa di terremoto le porte d’ingresso non si aprivano.

A Bagnoli alcuni residenti escono dalle case dalle finestre

Altri, quelli residenti ai piani bassi, hanno abbandonato da soli le loro case uscendo dalle finestre. La zona continua ad essere sorvolata dagli elicotteri delle forze dell’ordine. Lungo la strada numerosi calcinacci dovuti al crollo di un controsoffitto che non ha causato danni alle persone. Diversi parabrezza di auto sono stati letteralmente sfondati. Danni si registrano anche al campanile della chiesa di Sant’Anna con relativa caduta di calcinacci. Anche in questo caso non si hanno notizie di danni alle persone.

L’appello del sindaco di Pozzuoli ei numeri di emergenza

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha confermato che dalle 1:25 è in corso uno sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei e invita i cittadini a segnalare eventuali danni ai numeri di emergenza:

📞 Polizia Municipale : 081/8551891

📞 Protezione Civile : 081/18894400

L’Amministrazione comunale e la Protezione Civile continueranno a monitorare la situazione e forniranno aggiornamenti.

Terremoto ai Campi Flegrei: i video dei danni sui social

Sui social sono stati condivisi numerosi video che mostrano gli effetti del sisma. Ecco alcune immagini riprese a via Napoli , una delle zone più vicine all’epicentro:

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a segnalare eventuali danni agli edifici.