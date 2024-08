Terremoto Cosenza, scossa di magnitudo 5, la gente corre terrorizzata in strada: la situazione

Una forte scossa di terremoto si è verificata in provincia di Cosenza attorno alle 21:44 di giovedì 1° agosto. Secondo i dati dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo del sisma si attesta sui 5. Una seconda scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 21:51. Leggermente più forte, 3.1, quelle delle 22:53.

L’epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 5 localizzato a Pietrapaola: ‘Abbiamo avuto tanta paura’, caduti oggetti

Il terremoto è stato localizzato a 3 km da Pietrapaola, a una profondità di 21 km. L’epicentro nella zona ionica del Cosentino, ma la lunga e intensa scossa è stata avvertita anche a Cosenza e nell’hinterland. Al momento non si registrano danni considerevoli, ma la gente è scesa in strada e ha lasciato le proprie abitazioni per paura di successive scosse. “La situazione al momento è calma. Siamo tutti per strada” – ha detto il sindaco di Pietrapaola. “In collina si è sentita più forte, sono state avvertite altre scosse ma non si registrano danni” – ha riferito Manuela Labonia.

“Io mi trovavo per strada. A Cosenza la scossa si è sentita in modo meno forte rispetto che in altre parti del territorio. Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti” – ha detto il sindaco del capoluogo di provincia calabrese, Franz Caruso, ai microfoni di Rainews. “So che nell’hinterland si sono registrate delle situazioni di maggiore panico ma al momento situazioni allarmanti non se ne registrano”.

Questo è il paese di #Pietrapaola in provincia di Cosenza, epicentro del terremoto di magnitudo 5.0, se non ci sono stati crolli e feriti si può dire che i miracoli esistono. #terremoto #calabria #Cosenza pic.twitter.com/CXtfwpt4Ip — Angelo (@angelo8812) August 1, 2024

Il sindaco di Cosenza: ‘Ero in strada e la scossa si è sentita forte’, terremoto avvertito anche in Puglia e Basilicata

In alcuni casi il terremoto ha causato la caduta di oggetti e qualche piccolo danno. Non risultano interventi né chiamate di emergenza, al momento, in relazione al terremoto che ha interessato stasera la Calabria. È quanto si apprende dai vigili del fuoco. Sopralluogo sono in corso nella zona dell’epicentro. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e Basilicata. É stata convocata l’unità di crisi.