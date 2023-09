Terremoto Marocco, oltre 2000 vittime: ferito allenatore italiano durante la fuga

Con il trascorrere sale il bilancio delle vittime del devastante terremoto in Marocco (dato rivisto a magnitudo 7) con l’ultimo bollettino ufficiale che riferisce di almeno 2.012 morti mentre i feriti sono 2.059 e la terra continua a tremare con due scosse di magnitudo 4.5 e 3.9 registrate in un area vicino Marrakech.

Sale il bilancio delle vittime del devastante terremoto in Marocco, la terra continua a tremare

Attimi da incubo che hanno vissuto anche i numerosi italiani che per motivi di lavoro o di turismo si trovano in Marocco. “E’ stata davvero una brutta esperienza che ricorderò per sempre” – così Stefano Santini, allenatore del Viareggio calcio e direttore tecnico del Viareggio Beach Soccer, tra gli italiani presenti a Marrakech quando si è verificato il devastante terremoto. Santini era a Marrakech per la premiazione dei migliori venditori del Folletto: stavano brindando in un locale al terzo piano di un palazzo quando c’è stato il sisma.

Ferito l’allenatore del Viareggio Calcio durante la fuga, Stefano Santini: ‘Un’esperienza che ricorderò per sempre’

Con gli altri è riuscito a mettersi in salvo in tempo anche se si è leggermente ferito al collo e a un ginocchio per scendere le scale di corsa e fuggire in strada. La notte l’ha poi trascorsa con gli altri dormendo a bordo piscina.

Successivamente ci sono stati i contatti con la Farnesina: “Ci hanno rassicurato e si sono adoperati per metterci a disposizione l’aereo di rientro a casa”. Ieri i collegamenti erano bloccati ma oggi è possibile il rientro a casa” – ha detto Santini a La Nazione.