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Terremoto vicino Roma: la scossa è lieve ma sale la paura sui social

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 14 Mar, 2026 - ore: 23:58 #Ciampino, #Roma, #terremoto
L'epicentro è stato localizzato a CiampinoL'epicentro è stato localizzato a Ciampino

Scossa di terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi alle porte di Roma.

Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato rilevato alle 22:44:09 con epicentro a circa 7 chilometri a nord di Ciampino.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata a una profondità di circa 9 chilometri.

Nonostante l’intensità contenuta, il movimento tellurico è stato percepito da diversi cittadini della Capitale.

La scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma

In particolare, il terremoto è stato segnalato in alcune zone della città, soprattutto nei quartieri della periferia sud-est.

Molti residenti hanno raccontato di aver avvertito un leggero tremore, durato pochi secondi ma sufficiente a far scattare la curiosità e, in alcuni casi, anche un po’ di preoccupazione.

Tra le prime segnalazioni arrivate online c’è quella di un utente che ha scritto:
Sentito a Centocelle”.

Un altro residente ha commentato ironicamente la scossa riferendo di averla percepita anche nella zona di Cinecittà.

L’hashtag terremoto tra i trend sui social

Subito dopo il sisma, sui social network – in particolare su X – si sono moltiplicati i messaggi dei romani che chiedevano conferma dell’evento.

L’hashtag #terremoto è rapidamente salito tra le tendenze del momento, segno che la scossa è stata percepita da numerose persone.

Tra i commenti pubblicati online c’è anche chi ha ammesso di aver provato un po’ di ansia.

“Mi sta venendo un’ansia”, ha scritto un utente, temendo possibili nuove scosse.

Nessun danno segnalato

Al momento non risultano danni a persone o edifici.

Scosse di questa entità sono generalmente considerate molto lievi e raramente provocano conseguenze rilevanti.

L’area dei Castelli Romani, dove si trova Ciampino, è comunque una zona geologicamente monitorata dagli esperti proprio per la presenza di attività sismica storica legata all’antico complesso vulcanico.

Un’altra scossa registrata nelle Eolie

Sempre nella giornata di oggi un altro terremoto è stato registrato in Italia, questa volta nel Mar Tirreno, al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina.

Il sisma, di magnitudo 3.7, è stato rilevato alle 19:25.

Secondo i dati dell’INGV, l’epicentro è stato individuato tra le isole di Filicudi e Salina, a una profondità di circa 21 chilometri.

Anche in questo caso non sono stati segnalati danni.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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