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Pozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa: chi era Teresa Tiano, la 65enne morta tra le fiamme

DiRedazione

Pubblicato: 15 Mar, 2026 - ore: 06:08 #incendio, #Pozzuoli, #Teresa Tiano
Teresa Tiano è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione di PozzuoliTeresa Tiano è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione di Pozzuoli

La tragedia nel pomeriggio di sabato a Pozzuoli

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una tragedia nelle campagne di Pozzuoli, dove una donna di 65 anni è morta carbonizzata all’interno della sua abitazione.

La vittima si chiamava Teresa Tiano e viveva in una villetta in via delle Colmate, una strada periferica immersa nel verde.

L’allarme è scattato intorno alle 15:30 di sabato 14 marzo, quando dal numero di emergenza 112 è arrivata la telefonata del marito della donna.

L’uomo, visibilmente sconvolto, ha raccontato agli operatori di aver trovato la moglie senza vita tra le fiamme all’interno della casa.

Il marito vede il fumo e corre in casa

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, il marito della 65enne si trovava all’esterno dell’abitazione.

Dopo pranzo si era fermato in giardino, occupandosi di alcune piante e seguendo alcuni lavori nelle vicinanze.

A un certo punto ha notato una colonna di fumo uscire dalle finestre della casa.

Preoccupato, è rientrato immediatamente nell’abitazione.

La scena che si è trovato davanti è stata drammatica: il corpo della moglie era già gravemente ustionato e senza vita.

A quel punto ha chiamato subito i soccorsi.

Inutili i tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli, guidati dal vicequestore Raffaele Esposito, insieme ai vigili del fuoco.

I soccorritori hanno tentato di verificare se ci fossero ancora possibilità di salvataggio, ma purtroppo le ustioni riportate dalla donna erano gravissime.

Per Teresa Tiano non c’è stato nulla da fare.

Dopo i primi rilievi, l’area intorno alla villetta è stata messa in sicurezza mentre gli investigatori hanno iniziato a raccogliere le testimonianze.

L’ipotesi dell’incidente domestico

La dinamica esatta della tragedia è ancora in fase di accertamento.

Al momento, però, gli investigatori ritengono più probabile la pista dell’incidente domestico.

Secondo una prima ipotesi, la donna potrebbe aver inavvertitamente preso fuoco mentre si trovava in casa.

Gli indumenti che indossava – forse in materiale sintetico o acrilico – potrebbero aver alimentato rapidamente le fiamme.

Tra le possibili cause al vaglio degli inquirenti ci sono:

  • una sigaretta accesa
  • il contatto con una fiamma libera presente nell’abitazione
  • un incidente avvenuto durante normali attività domestiche

I vigili del fuoco stanno cercando di stabilire il punto esatto da cui sarebbe partito l’incendio.

Una zona tranquilla sconvolta dal dramma

Via delle Colmate è una zona residenziale caratterizzata da villette isolate immerse nel verde.

Negli ultimi anni molte famiglie hanno scelto di trasferirsi qui da comuni vicini come Bacoli e Giugliano, cercando tranquillità lontano dal caos cittadino.

La notizia della morte di Teresa Tiano ha scosso profondamente i residenti della zona.

Chi la conosceva la descrive come una donna molto riservata, che conduceva una vita tranquilla e con poche frequentazioni.

Il silenzio davanti alla casa

Nel tardo pomeriggio alcune persone si sono fermate davanti alla villetta dove è avvenuta la tragedia.

Il quartiere è rimasto in silenzio mentre i soccorritori completavano i rilievi.

Quando intorno alle 18 il corpo della donna è stato portato via, qualcuno tra i presenti si è fermato sulla soglia dell’abitazione per recitare una breve preghiera.

Un gesto semplice che ha segnato la fine di un pomeriggio drammatico per la comunità.

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Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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