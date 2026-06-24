Terremoto devastante in Venezuela, spuntano i primi video: palazzi che crollano e un uomo salva i suoi due cani tra le macerie

Prime immagini choc del disastroso terremoto in Venezuela

Violenta scossa di magnitudo 7.1 avvertita fino a Caracas, in rete circolano immagini impressionanti

Il Venezuela è stato colpito da un violento terremoto di magnitudo 7.1, avvertito in numerose regioni del Paese e fino alla capitale Caracas, dove migliaia di persone si sono precipitate in strada per paura del crollo degli edifici. L’epicentro è stato localizzato lungo la costa caraibica, nei pressi di Morón, a una profondità di circa 13 chilometri, rendendo la scossa particolarmente intensa.

Mentre le autorità stanno ancora verificando l’entità dei danni e il numero dei feriti, sui social network stanno comparendo filmati drammatici che raccontano, meglio di qualsiasi cronaca, i lunghi secondi di terrore vissuti dalla popolazione.

Le immagini del sisma fanno il giro del web

Uno dei video più condivisi mostra una famiglia che stava seguendo la partita Brasile-Scozia dei Mondiali 2026 quando la casa inizia a oscillare violentemente. Mobili, pareti e lampadari si muovono in maniera impressionante mentre le persone cercano riparo, rendendosi conto in pochi istanti della forza del terremoto.

In un altro filmato, diventato rapidamente virale, si vede invece un edificio collassare davanti agli occhi di un passante. La struttura cede improvvisamente, sollevando una gigantesca nube di polvere che invade la strada mentre chi assiste alla scena fugge terrorizzato.

L’uomo che esce dalle macerie con i suoi due cani

Tra le immagini che stanno maggiormente colpendo gli utenti c’è anche quella di un uomo che emerge da un edificio gravemente danneggiato stringendo con sé i suoi due cani.

Il video mostra l’uomo mentre attraversa con fatica le macerie, mettendo prima in salvo gli animali e poi allontanandosi dall’area pericolante. Una scena che, in poche ore, è diventata uno dei simboli di questa emergenza.

Le immagini continuano ad arrivare da diverse città venezuelane e documentano crepe profonde negli edifici, facciate crollate e persone riversate in strada, ancora sotto choc per la violenza della scossa.

I primi bilanci dopo il terremoto

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, si registrano numerosi feriti nella zona di Guatire, nello Stato di Miranda, mentre a Caracas sono stati segnalati danni a diversi edifici. La situazione è ancora in evoluzione e le squadre di emergenza stanno effettuando verifiche in numerose aree del Paese.

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in Colombia, dove molti residenti hanno riferito di aver sentito oscillare abitazioni e uffici. Dopo la scossa principale sono state registrate anche diverse repliche, aumentando la paura tra la popolazione.

Massima allerta e verifiche in corso

L’US Geological Survey (USGS) ha confermato una magnitudo di 7.1, classificando il sisma tra quelli potenzialmente in grado di provocare danni significativi a causa della limitata profondità dell’ipocentro. Nelle ore successive è stata inoltre diffusa un’allerta tsunami precauzionale per alcune aree dei Caraibi, successivamente monitorata dalle autorità competenti.

Intanto i video continuano a moltiplicarsi online, mostrando il volto più drammatico del terremoto: palazzi che oscillano, edifici che crollano, persone in fuga e gesti di coraggio, come quello dell’uomo che non ha abbandonato i suoi due cani neppure davanti alle macerie.