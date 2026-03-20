Dalla divisa a TikTok dopo lo scandalo del bacio al detenuto: ex poliziotta esce dal carcere e si reinventa online

Chi è l’ex agente finita al centro dello scandalo?
Da poliziotta a protagonista di un caso giudiziario, fino alla rinascita sui social. Choni Kenny, 28 anni, ex agente della Greater Manchester Police, è tornata libera dopo aver scontato solo una parte della condanna a quasi quattro anni per gravi violazioni del suo ruolo.
Il suo nome era finito al centro delle cronache per relazioni con esponenti della criminalità organizzata e per aver divulgato informazioni riservate, compromettendo operazioni di polizia.
Oggi, però, la sua storia prende una piega inattesa.
Le relazioni con criminali e la caduta
Secondo quanto emerso in tribunale, Kenny aveva intrattenuto rapporti con due uomini legati ad ambienti criminali. Con uno di loro, detenuto, era stata ripresa mentre lo baciava in carcere indossando la divisa.
Non solo: avrebbe anche fornito informazioni riservate a un altro sospettato, avvertendolo di un’imminente operazione delle forze dell’ordine.
Una serie di comportamenti che le sono costati la condanna per cattiva condotta e cospirazione, oltre al licenziamento immediato dalla polizia.
La scarcerazione anticipata e il ritorno alla libertà
Condannata a tre anni e nove mesi, Kenny è stata rilasciata dopo circa nove mesi di detenzione. Un’uscita anticipata che ha già acceso polemiche, considerando la gravità delle accuse.
All’uscita dal carcere, le immagini mostrano un’accoglienza calorosa da parte della famiglia. Ma è online che la sua nuova vita prende forma.
La nuova vita su TikTok: “La prigione? Facile”
L’ex agente si è reinventata sui social dopo lo scandalo, presentandosi come “ex detenuta che rompe lo stigma”. Sul suo profilo TikTok racconta la vita in carcere con toni sorprendenti.
“Tre pasti al giorno, un letto caldo, un lavoro: cos’altro si può volere?”, dice in uno dei video, descrivendo la detenzione come un’esperienza gestibile.
Parole che hanno fatto discutere, soprattutto per il contrasto con la percezione comune del carcere.
Dai racconti dal carcere ai trattamenti estetici
Oltre a condividere aneddoti sulla detenzione, Kenny utilizza i social anche per promuovere la sua nuova attività: trattamenti estetici e servizi legati alla cura dell’aspetto.
Tra video in palestra, cene fuori e consigli pratici su cosa portare in carcere, costruisce una narrazione di rinascita personale.
Un rebranding completo, che punta a trasformare il passato in un elemento di storytelling.
Le critiche e la risposta: “Ho già pagato”
Non sono mancate le critiche. In molti contestano il tono leggero con cui racconta il carcere e il ritorno rapido alla ribalta.
Kenny, però, risponde senza filtri: ammette le proprie responsabilità, ma respinge ulteriori giudizi. “So di aver sbagliato”, dice, sottolineando di aver già affrontato le conseguenze.
Una linea difensiva che punta a chiudere il passato e a guardare avanti.
Un caso che divide: redenzione o spettacolarizzazione?
La vicenda solleva un tema più ampio: dove finisce il diritto a rifarsi una vita e dove inizia la spettacolarizzazione del proprio errore?
Da un lato il percorso di reinserimento, dall’altro l’uso dei social per costruire una nuova immagine pubblica.
Nel mezzo, un’opinione pubblica divisa. E una storia che, ancora una volta, dimostra come il confine tra cronaca e narrazione personale sia sempre più sottile.