Tragedia a Bagheria, Salvatore Maggiore muore dopo essere stato aggredito da due cani

Tragedia a Bagheria, un uomo è morto dopo essere stato aggredito da due cani

Un uomo di 85 anni è morto in seguito all’aggressione di cani in contrada Malfitano, a Bagheria, nel Palermitano. É accaduto intorno alle 13:00 di lunedì 17 febbraio. Salvatore Maggiore è stato aggredito da due cani di razza Corso, un maschio e una femmina, che si sarebbero avventati sulle gambe dell’uomo, trovato dai soccorritori riverso a terra.

La macabra scoperta delle figlie di Salvatore Maggiore in contrada Malfitano

A dare l’allarme sarebbero state le figlie dell’anziano. Preoccupate perché il padre non rientrava a casa, si sono recate in campagna, dove hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo giaceva a terra. I cani si sarebbero accaniti sulle gambe del pensionato. Non è chiaro se sia stato colto da malore e una volta accasciato al suolo sia stato sbranato dai cani o se, al contrario, sia stato aggredito dagli animali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e, a supporto, una pattuglia della polizia municipale. Intervenuta anche un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano.

I cani corsi di proprietà di un vicino dell’85enne

Il magistrato è stato allertato e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione ad aggredire Salvatore Maggiore, secondo quanto riferisce il Comune di Bagheria, sarebbero stati dei cani padronali appartenenti ad un vicino di casa della vittima L’amministrazione Comunale esprime “il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’uomo e si stringe al dolore dei familiari”.