Sofia Galante travolta e uccisa a 19 anni sulla A35 Brebemi: arrestato 20enne positivo agli stupefacenti

Pubblicato: 9 Ago, 2025 - ore: 16:28 #incidente A35, #omicidio stradale, #Travagliato
Sofia Galante travolta e uccisa sulla BrebemiSofia Galante travolta e uccisa sulla Brebemi

La 19enne di Travagliato era scesa dall’auto dopo un tamponamento

Tragico incidente nella serata di venerdì 8 agosto sulla A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. Sofia Galante, 19 anni, residente proprio a Travagliato, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in transito.

La giovane si trovava sul lato passeggero di una vettura guidata da un coetaneo quando il mezzo è rimasto coinvolto in un tamponamento in corsia di sorpasso. Uscita dall’abitacolo — forse per mettersi in sicurezza o per verificare i danni — Sofia ha raggiunto la corsia centrale, dove è stata centrata in pieno da un altro veicolo. L’impatto è stato fatale, rendendo inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

L’ipotesi al vaglio

Gli inquirenti stanno valutando anche una seconda ricostruzione: la 19enne potrebbe aver chiamato un amico per chiedere aiuto. Quest’ultimo si sarebbe fermato sulla corsia di emergenza e la ragazza avrebbe percorso alcuni metri sull’asfalto per raggiungerlo, venendo investita.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per ore per consentire i rilievi della Polizia Stradale di Brescia e la messa in sicurezza dell’area.

La svolta nelle indagini

Poche ore dopo il drammatico incidente, è arrivata una svolta: un ventenne bresciano è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo i primi esami tossicologici effettuati in ospedale, il giovane — conducente del veicolo che ha travolto Sofia — è risultato positivo agli stupefacenti. La magistratura attende ora le controanalisi e il referto della medicina legale, che confermeranno o smentiranno il risultato preliminare.

Il cordoglio di Travagliato

La morte di Sofia ha sconvolto la comunità di Travagliato. La famiglia Galante è molto conosciuta in paese: i genitori lavorano come custodi nella scuola media locale.

Il sindaco Renato Pasinetti ha espresso il proprio dolore:

«Sono affranto per la perdita di una nostra ragazza così giovane e non ho molte parole se non quelle di condoglianze alla famiglia, da parte mia e dell’Amministrazione comunale tutta. In questi casi, oltre al cordoglio, resta solo un rispettoso silenzio».

Indagini in corso

La Polizia Stradale continua a raccogliere testimonianze e a esaminare ogni elemento utile per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente sull’A35. L’obiettivo è capire esattamente perché Sofia si sia trovata in carreggiata e come siano avvenuti gli attimi fatali prima dell’impatto.

