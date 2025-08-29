Tragedia ad Azzago: 17enne muore in uno scontro tra scooter e trattore

L'agricoltore è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento

Un pomeriggio drammatico sulle colline di Grezzana

Ad Azzago, frazione sulle colline di Grezzana (Verona), il pomeriggio di venerdì 29 agosto 2025 si è trasformato in tragedia. Un ragazzo di 17 anni, in sella a una moto da trial, è rimasto coinvolto in un incidente mortale con un trattore che trasportava un carico d’uva. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del Suem 118, con ambulanza e elicottero di Verona Emergenza, il giovane è deceduto sul posto a causa dei gravi traumi riportati.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni, il ragazzo stava salendo lungo via Praro intorno alle 16:30, quando all’altezza di una strettoia si è trovato di fronte il trattore proveniente in senso opposto. Nel tentativo di passare contemporaneamente al mezzo agricolo, il giovane è rimasto schiacciato contro un muro di cinta, perdendo la vita sul colpo.

L’agricoltore alla guida del trattore ha subito prestato soccorso insieme ad alcuni residenti della zona, ma al momento del decesso del ragazzo è crollato in stato di shock ed è stato trasportato in codice rosso al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove si trova attualmente in cura.

Soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili

Il pronto intervento dell’elisoccorso e dei sanitari del 118 non è bastato a salvare la vita al giovane motociclista. Gli operatori hanno tentato tutte le manovre possibili, ma i traumi riportati nello scontro erano troppo gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Un venerdì nero per Verona

Il dramma di Azzago si inserisce in una giornata tragica per la provincia veronese: poche ore prima, un ragazzo di 20 anni di Zimella aveva perso la vita in un incidente tra la sua moto e un’auto a Cologna Veneta. Due incidenti mortali in poche ore hanno sconvolto le comunità locali, mettendo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto nelle zone collinari e sulle strade strette come via Praro.

Il dolore della comunità

La perdita di un giovane di appena 17 anni ha gettato nello sconforto la comunità di Azzago e dell’intera area di Grezzana. Amici, parenti e residenti sono ancora increduli per l’accaduto e vicini alla famiglia del ragazzo. La vicinanza della comunità e il supporto delle autorità locali rappresentano, in questi momenti, un aiuto importante per elaborare il lutto.

Appello alla prudenza

Questi tragici eventi sottolineano quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza stradale, soprattutto quando si circola con mezzi a due ruote in aree con strettoie e curve pericolose. La prudenza, la velocità moderata e l’attenzione costante possono prevenire incidenti drammatici come quello di Azzago, salvando vite giovani e innocenti.