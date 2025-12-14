Chi sono i due paracadutisti morti a Fano: istruttore e allieva, precipitati dopo l’intreccio delle vele

Violetta Laiketsion è morta nel tragico lancio a Fano

Il drammatico incidente all’aeroporto di Fano: morti Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa

Una domenica mattina che doveva essere dedicata allo sport e alla passione per il volo si è trasformata in una tragedia. Due paracadutisti esperti hanno perso la vita oggi, domenica 14 dicembre, durante un lancio nei pressi dell’aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Le vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di paracadutismo molto conosciuto, residente proprio a Fano.

Chi erano le vittime

Non si trattava di principianti né di lanci improvvisati. La donna e l’uomo erano paracadutisti esperti, con alle spalle numerosi lanci. Zampa, in particolare, era un istruttore di lunga esperienza, punto di riferimento per la scuola di paracadutismo locale. Con loro, al momento del lancio, c’erano anche altri due paracadutisti, amici della donna, anch’essi con grande esperienza.

Cosa è successo in volo

Secondo una prima ricostruzione, condivisa dalle forze dell’ordine e dai testimoni, durante la fase di discesa le due “ali” dei paracadute si sarebbero toccate, provocando un attorcigliamento fatale delle vele. A quel punto, nonostante i tentativi di manovra, i paracadute non hanno più garantito una discesa controllata. I due sono precipitati da un’altezza di circa 50 metri, senza possibilità di recupero.

Una tragedia sotto gli occhi di molti

L’incidente è avvenuto proprio sopra l’aeroporto di Fano, in un’area visibile da terra. Diverse persone hanno assistito alla scena: personale aeroportuale, altri paracadutisti e cittadini presenti nello scalo. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte boato al momento dell’impatto, seguito da momenti di grande concitazione.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso Icaro 2 partito da Fabriano, ma per i due paracadutisti non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area, di proprietà privata, è stata interdetta per consentire gli accertamenti tecnici.

Il cordoglio della città

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «Oggi Fano è stata colpita da una notizia dolorosa. A nome mio e dell’Amministrazione comunale esprimo vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime». Una tragedia che ha scosso profondamente il mondo del paracadutismo e l’intera città.