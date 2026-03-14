Come sta Lameck Banda: si accascia a terra al Maradona, attimi di paura durante Napoli-Lecce

Momenti di tensione durante Napoli Lecce per Banda

Paura per Lameck Banda: cosa è successo al Maradona

Attimi di grande tensione allo stadio Diego Armando Maradona durante la sfida di Serie A tra Napoli e Lecce.

A pochi minuti dal termine della partita, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è improvvisamente accasciato a terra mentre il gioco era lontano dalla sua posizione.

Il gesto inatteso ha fatto calare immediatamente il silenzio sugli spalti.

Per qualche istante si è temuto il peggio.

Il giocatore zambiano era infatti solo lungo la linea laterale, lontano dall’azione, quando ha portato la mano al petto e si è accasciato sul terreno di gioco.

A richiamare per primo i soccorsi è stato Antonio Conte, che dalla panchina ha notato la scena ed ha subito segnalato la situazione allo staff medico.

Il dolore al petto e la paura del calciatore

Secondo le prime informazioni diffuse dallo staff sanitario del Lecce, Banda avrebbe avvertito un dolore nella parte destra del petto.

Un fastidio che potrebbe essere legato a un colpo ricevuto durante la partita.

Il dolore e lo spavento hanno fatto temere al giocatore qualcosa di più grave, motivo per cui si è fermato improvvisamente.

“Ha avuto molta paura”, hanno spiegato dallo staff medico.

Fortunatamente il calciatore è rimasto sempre cosciente.

Dopo i primi controlli sul campo, è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco tra gli applausi dei tifosi presenti allo stadio.

Gli accertamenti medici nelle prossime ore

Le condizioni di Lameck Banda non destano particolare allarme, ma nelle prossime ore potrebbero essere effettuati ulteriori controlli medici per escludere qualsiasi complicazione.

Lo staff del Lecce ha chiarito che il dolore era localizzato sul lato destro del torace, lontano dalla zona cardiaca.

Un dettaglio che ha rassicurato immediatamente medici e compagni di squadra.

Il giocatore, comunque molto scosso dall’accaduto, potrebbe sottoporsi a accertamenti in ospedale per maggiore prudenza.

La partita: Napoli rimonta e vince 2-1

L’episodio è arrivato nel finale di una partita già ricca di emozioni.

Il Lecce era passato in vantaggio dopo appena tre minuti con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Il Napoli ha reagito nella ripresa.

Prima il pareggio in avvio di secondo tempo, poi il gol del sorpasso con Matteo Politano, che ha regalato ai partenopei la vittoria per 2-1.

Nel finale, però, il risultato è passato in secondo piano quando Banda si è accasciato sul terreno di gioco.

Il pubblico del Maradona ha seguito in silenzio i soccorsi.

Quando il giocatore si è rialzato ed è stato accompagnato fuori dal campo, lo stadio lo ha salutato con un lungo applauso.

Un momento delicato per il giocatore

Lameck Banda sta vivendo anche un momento speciale nella vita privata.

Il calciatore del Lecce diventerà presto papà, una notizia che lo rende particolarmente sensibile a qualsiasi problema fisico.

Proprio questo, secondo chi lo conosce, potrebbe aver amplificato lo spavento per il dolore al petto avvertito durante la partita.

Fortunatamente l’allarme sembra rientrato.

E dopo la paura, il pubblico del Maradona ha potuto tirare un sospiro di sollievo.