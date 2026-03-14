GionnyScandal choc prima del Grande Fratello Vip: ‘Ho provato a farla finita’

GionnyScandal

Chi è GionnyScandal, il rapper che entra nella casa del Grande Fratello Vip

Tra i concorrenti più attesi del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il 17 marzo, c’è anche GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri.

Rapper e produttore discografico, negli ultimi anni ha costruito una carriera musicale seguita soprattutto dal pubblico più giovane.

Ma dietro il personaggio c’è una storia personale molto più complessa di quanto si possa immaginare.

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, il cantante ha deciso di raccontare il suo passato in un’intervista televisiva, parlando apertamente di lutti familiari, depressione e del tentato suicidio che ha rischiato di costargli la vita.

L’infanzia segnata dai lutti: “A 10 anni ho visto morire mia madre”

La vita di GionnyScandal è stata segnata da eventi drammatici fin da bambino.

Il rapper ha raccontato di aver perso il padre adottivo quando aveva solo cinque anni.

Qualche anno più tardi è arrivato un altro colpo devastante.

“A dieci anni ho perso anche mia madre”, ha ricordato.

Il momento è rimasto impresso nella sua memoria.

“Eravamo a pranzo con mia nonna quando si è accasciata davanti ai miei occhi. Ha avuto un infarto”.

Da quel momento la sua vita è cambiata completamente.

A crescerlo è stata la nonna Adriana, che lui definisce ancora oggi il suo punto di riferimento.

La scoperta di essere stato adottato

Durante l’adolescenza è arrivata anche un’altra rivelazione destinata a cambiare la sua percezione della propria storia.

GionnyScandal ha scoperto di essere stato adottato.

Una verità che per anni aveva soltanto intuito.

“Sentivo che c’era qualcosa che non tornava”, ha raccontato.

La conferma è arrivata più tardi, quando ha iniziato a ricostruire le origini della sua famiglia.

Il crollo dopo la morte della nonna

Quando è scomparsa anche la nonna Adriana, la persona che lo aveva cresciuto, il cantante ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita.

“Quando è morta mi sono sentito completamente solo”.

A quel dolore si sono aggiunti problemi economici e una sensazione crescente di smarrimento.

È stato allora che la depressione ha iniziato a prendere il sopravvento.

“Mi sembrava che tutto stesse svanendo”.

In quel periodo la musica è diventata una delle poche vie di salvezza.

Il tentato suicidio: “Ho preso 13 boccette di Xanax”

Il momento più buio è arrivato quando il rapper ha tentato di togliersi la vita.

Un gesto estremo che lui stesso ha raccontato con grande sincerità.

“Ho preso tredici boccette di Xanax”.

Quel giorno si trovava nel suo studio di registrazione.

Poi è tornato a casa, dove viveva con i suoi gatti.

Prima di compiere il gesto ha scritto un messaggio sui social.

“Ho pubblicato un post con i miei pensieri perché non avevo più motivi per vivere”.

A salvarlo è stato proprio quel messaggio.

Un amico lo ha letto e ha immediatamente lanciato l’allarme.

“Mi hanno salvato per quattro minuti”, ha raccontato.

L’incontro con i genitori biologici dopo 30 anni

Un capitolo importante della sua vita è stato anche l’incontro con i genitori biologici, avvenuto nel 2023 grazie a un programma televisivo.

Dopo trent’anni di domande e dubbi, il rapper ha finalmente conosciuto Antonio e Rita, i suoi genitori naturali.

In quell’occasione ha scoperto che non era stato abbandonato.

Il tribunale aveva deciso l’adozione perché i genitori non erano in grado di occuparsi di lui.

Un incontro molto emozionante ma che non ha portato al rapporto che sperava.

“Non è andata come volevo”.

La nuova sfida: il Grande Fratello Vip

Oggi GionnyScandal guarda al futuro con una prospettiva diversa.

Dopo dieci anni di carriera musicale, ha deciso di accettare la sfida del Grande Fratello Vip.

Un’esperienza che considera anche una prova personale.

“Mi sono detto: perché non provarci?”.

C’è però una cosa che lo preoccupa.

Il distacco dal telefono e dai social.

“Ho paura del detox dal cellulare”, ha confessato sorridendo.

Martedì entrerà nella Casa.

E milioni di telespettatori potranno conoscere non solo il rapper, ma anche la storia dell’uomo dietro il microfono.