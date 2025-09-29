Notizie Audaci

Morta trapezista Marina B durante uno spettacolo in Germania

DiRedazione

Pubblicato: 29 Set, 2025 - ore: 20:23 #circo, #Germania, #Marina B, #trapezista
Il terribile incidente al circo

La giovane trapezista Marina B, 27 anni, è morta sabato sera durante un’esibizione solista al Paul Busch Circus di Bautzen, in Germania. La donna è precipitata da un’altezza di circa 5 metri davanti a quasi 100 spettatori, che hanno assistito inorriditi all’accaduto.

“Non possiamo credere a quello che è successo”, ha dichiarato un dipendente del circo al quotidiano tedesco Bild.

L’incidente ha costretto il circo ad annullare gli spettacoli successivi. Secondo le autorità, Marina potrebbe aver avuto un problema di salute durante l’esibizione.

Le circostanze della caduta

La trapezista, originaria di Maiorca, non utilizzava la corda di sicurezza, che non è obbligatoria. Al momento della caduta non era presente nessun altro sul ring. Marina vantava oltre un decennio di esperienza e si era esibita in Germania, Spagna, Andorra e Polonia. Era immensamente orgogliosa della sua carriera, con il suo ultimo, struggente post su Instagram che la ritraeva mentre si librava nell’aria. Accanto all’immagine ha scritto: “Quassù, lavoro meglio”.

“È insolito che un’artista ben preparata come Marina non sopravviva a una caduta da quell’altezza”, ha dichiarato Ralf Huppertz, presidente dell’associazione circense tedesca.

Reazioni del pubblico e delle autorità

Il pubblico, tra cui bambini, ha assistito impotente alla tragedia. I genitori hanno coperto gli occhi dei figli e gli spettatori sono stati evacuati dalla tenda e assistiti dal personale del circo. La polizia locale classifica l’incidente come incidente sul lavoro e non sospetta il coinvolgimento di terzi. Gli artisti circensi abituali e i fan di Marina ricordano il suo “entusiasmo contagioso” e il suo “sorriso adorabile”.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

