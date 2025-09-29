Torna a casa e trova marito e figlia morti a Dublino, sospetto omicidio-suicidio

I rilievi sul luogo del tragico ritrovamento

Il ritrovamento dei corpi nell’abitazione di Finglas

La polizia di Finglas, Dublino, sta indagando sulla morte di un padre e della figlia di cinque anni come sospetto omicidio-suicidio. I corpi sono stati trovati sabato sera dalla madre nella loro abitazione di Heathfield Terrace. “Sabato verso le 20:00 o poco prima, la madre è tornata a casa dal lavoro nel commercio al dettaglio ed ha fatto questa orribile scoperta” – hanno riferito gli inquirenti.

I defunti sono stati identificati come Krzysztof Daczkowski, 50 anni, e sua figlia Julia Daczkowsa. La piccola sarebbe morta per strangolamento, mentre il padre avrebbe presumibilmente tolto la vita a sé stesso dopo aver ucciso la figlia.

Indagini in corso

Non ci sono segni di effrazione o coinvolgimento di terzi. La polizia ha allestito una sala operativa e nominato un funzionario senior per supervisionare l’inchiesta. Gli esami autoptici saranno determinanti per chiarire la dinamica dei fatti. “La donna ha trovato la figlia in una camera da letto e il marito fuori dalla camera da letto e ha chiamato i servizi di emergenza che sono accorsi sul posto ma non sono riusciti a rianimare nessuno dei due.”

Reazioni della comunità

I residenti locali e rappresentanti politici hanno espresso shock e incredulità. “È difficile da comprendere quando hai dei figli tuoi”, ha detto una madre del quartiere. Il TD Dessie Ellis e il consigliere Keith Connolly hanno dichiarato che la comunità del quartiere Finglas di Dublino è profondamente colpita e necessiterà supporto psicologico.