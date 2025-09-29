Notizie Audaci

Torna a casa e trova marito e figlia morti a Dublino, sospetto omicidio-suicidio

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 29 Set, 2025 - ore: 21:00 #Dublino, #Irlanda, #omicidio suicidio
I rilievi sul luogo del tragico ritrovamentoI rilievi sul luogo del tragico ritrovamento

Il ritrovamento dei corpi nell’abitazione di Finglas

La polizia di Finglas, Dublino, sta indagando sulla morte di un padre e della figlia di cinque anni come sospetto omicidio-suicidio. I corpi sono stati trovati sabato sera dalla madre nella loro abitazione di Heathfield Terrace. “Sabato verso le 20:00 o poco prima, la madre è tornata a casa dal lavoro nel commercio al dettaglio ed ha fatto questa orribile scoperta” – hanno riferito gli inquirenti.

I defunti sono stati identificati come Krzysztof Daczkowski, 50 anni, e sua figlia Julia Daczkowsa. La piccola sarebbe morta per strangolamento, mentre il padre avrebbe presumibilmente tolto la vita a sé stesso dopo aver ucciso la figlia.

Indagini in corso

Non ci sono segni di effrazione o coinvolgimento di terzi. La polizia ha allestito una sala operativa e nominato un funzionario senior per supervisionare l’inchiesta. Gli esami autoptici saranno determinanti per chiarire la dinamica dei fatti. “La donna ha trovato la figlia in una camera da letto e il marito fuori dalla camera da letto e ha chiamato i servizi di emergenza che sono accorsi sul posto ma non sono riusciti a rianimare nessuno dei due.”

Reazioni della comunità

I residenti locali e rappresentanti politici hanno espresso shock e incredulità. “È difficile da comprendere quando hai dei figli tuoi”, ha detto una madre del quartiere. Il TD Dessie Ellis e il consigliere Keith Connolly hanno dichiarato che la comunità del quartiere Finglas di Dublino è profondamente colpita e necessiterà supporto psicologico.

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

