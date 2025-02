Travolge e uccide Barbara Wojcik a Sant’Olcese, scopre che la vittima è una conoscente e si toglie la vita

Barbara Wojcik è morta nel violento scontro tra auto e scooter

Il 21enne P.G. si è tolto la vita la sera di sabato 22 febbraio, dopo aver travolto con la sua auto lo scooter di Barbara Wojcik, 35 anni, conosceva la donna che è diventata sua vittima. Il ragazzo infatti abitava nella frazione in cui la trentacinquenne faceva volontariato nel circolo Arci di Vicomorasso. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 21:00 nell’entroterra di Genova, tra Sant’Olcese e Busalletta. La donna è morta sul colpo.

Non solo, abitavano a circa 2 chilometri di distanza l’uno dall’altra. Forse è stato proprio questo a scatenare la disperazione nel giovane che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si è tolto la vita, presumibilmente con un cutter, un taglierino. La pm titolare dell’inchiesta aperta dalla procura di Genova è Maria Gabriella Marino. Disposta l’autopsia, che potrebbe dare ulteriori risposte alla dinamica dell’incidente e a quanto accaduto subito dopo. Sul posto si sono recati anche il sindaco di Sant’Olcese, Sara Dante, e l’ex primo cittadino, capogruppo del Pd in Regione Liguria, Armando Sanna. “

Li conoscevo entrambi e ieri, appena mi hanno avvertito, sono andato sul posto – ha raccontato all’AGI Sanna – ho visto questa scena terribile, con la donna investita e lui qualche metro più in là.. Ho chiesto di istituire una giornata di lutto, so che sono già stati annullati tutti gli eventi in programma, perché questo non è stato solo un incidente stradale, ma una ferita di tutta la nostra comunità, un dramma nel dramma”. Barbara Wojcik lavorava nell’azienda dolciaria Preti e lascia un figlio.

Era l’anima del circolo di Vicomorasso che ha annullato la Tombolaccia del 1° marzo. “Addolorati per la scomparsa dell’amica e socia Barbara e vicini a Giacomo e Salvatore”. P.G. lavorava presso Aster, azienda di manutenzioni del Comune di Genova. “Siamo tutti sotto choc – ha detto la sindaca di Sant’Olcese, Sara Dante – valuteremo come essere vicini alle famiglie”.

“L’amministrazione Comunale di Sant’Olcese, ancora incredula di fronte alla tragedia che ha colpito questa notte la propria comunità, comunica che verrà indetta una giornata di lutto cittadino”, rende noto il Comune dell’entroterra di Genova, dove stanotte hanno perso la vita Barbara Wojcik, 35 anni, e P.G., 21 anni. “Contestualmente – aggiunge l’amministrazione – sempre in segno di lutto, comunica che il Carrossezzu 2025, previsto per il prossimo 9 marzo, è stato annullato”. Così per un altro evento previsto per il Carnevale, la Tombolaccia, in programma il primo marzo nel circolo Vicomorasso, dove Barbara prestava servizio come volontaria.