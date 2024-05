Travolti dal Natisone: l’abbraccio, il tentativo di salvataggio, la mancata presa prima di essere trascinati via

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi, dal primo pomeriggio di venerdì 31 maggio, a causa della piena del fiume Natisone. Poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore.

Un giovane e due ragazze sono dispersi dopo essere stati travolti dal Natisone a Premariacco

Quando sul posto sono giunti i soccorritori, non hanno individuato chi ha lanciato l’Sos. Le ricerche sono in corso anche con l’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia. Sul posto anche i carabinieri. Durante la perlustrazione della zona, i vigili del fuoco hanno individuato i tre dispersi sul Natisone in Friuli Venezia Giulia ma non sono riusciti a salvarli. Si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

Successivamente si è appreso che è stato un passante a lanciare l’allarme per i tre ragazzi bloccati dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco (Udine). Si tratta di una persona che stava transitando sul ponte Romano quando ha udito le urla disperate di aiuto. A quel punto ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, cercando di rassicurare i ragazzi invitandoli a mantenere la calma.

I tre giovani provano a restare uniti in attesa dei soccorsi

Nel frattempo, numerose altre persone si sono fermate sul ponte e hanno assistito impotenti alla drammatica scena in cui i tre, vinti dalla corrente, vengono trascinati dalle acque dopo non essere riusciti ad agganciare la fune protesa dai vigili del fuoco. In molti hanno immortalato le scioccanti immagini del ragazzo abbracciato alle due amiche. L’età dei tre giovani è tra i 17 e i 25 anni. Poco distante è stata individuata un’auto con targa rumena. Ad un certo punto si era diffusa la notizia del ritrovamento di uno dei giovani che non ha trovato conferma.

Un passante ha lanciato l’allarme, ha cercato di tranquillizzare i giovani prima del tentativo dei soccorritori di agganciarli

“Stanno cercando tre persone, un ragazzo e 2 ragazze nel fiume Natisone , sono rimasti bloccati dalla piena La vettura ferma a Premariacco è targa rumena, erano sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano“. E’ quanto ha reso noto, con un post sui social, il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, che sta seguendo di persona la drammatica vicenda.

“Ci sono due elicotteri che stanno sorvolando la zona – ha proseguito – uno del 118 e uno dei vigili del fuoco. Inoltre, ci sono i sommozzatori. Da pochi minuti è arrivata anche un’imbarcazione dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il livello del fiume sta ancora aumentando”. “Una preghiera per loro – ha concluso il sindaco – esiste anche un filmato che strappa il cuore”.