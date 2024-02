Travolto e ucciso da un’ambulanza a Conegliano: la straziante reazione del cane della vittima

Un uomo di 75 anni, Adriano Canzian, è stato travolto e ucciso da un’ambulanza che stava percorrendo via XXIV Maggio a Conegliano, strada che collega il centro a San Vendemiano. L’incidente è avvenuto giovedì 8 febbraio poco dopo le 23:00. La vittima era uscito di casa per fare una passeggiata assieme ai due cani, uno dei quali è morto mentre l’altro è rimasto a vegliare i due corpi.

Adriano Canzian è stato investito vicino casa mentre passeggiava con i due cani, uno degli animali è deceduto

Sul posto una seconda ambulanza il cui personale ha potuto solo constatare la morte dell’uomo. Sul posto è intervenuta la polstrada per ricostruire la dinamica dell’incidente. In particolare si sta lavorando per appurare se il 75enne stesse attraversando la strada e non si sia reso conto del sopraggiungere del mezzo del Suem.

Il violento urto ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti che si sono trovati di fronte la terribile scena dell’uomo privo di vita dell’asfalto con il cane sopravvissuto che tentava di dargli conforto. Poco distante la piccola meticcia che ha perso la vita nell’impatto con l’ambulanza.

Il cane cercava di confortare il padrone ormai privo di vita

Smarrito e impaurito l’animale è stato prima confortato dai soccorritori e poi dai parenti della vittima, stravolti dal dolore per la tragica perdita. Lievemente ferito nell’incidente anche l’autista dell’ambulanza, che ha 67 anni. Il paziente a bordo dell’unità medica è stato preso in carico e portato a Conegliano, dov’era atteso, da un terzo mezzo. Adriano Canzian era un geometra in pensione e risiedeva a San Vendemiano. É la decima vittima dall’inizio dell’anno sul territorio trevigiano.