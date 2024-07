Trieste, cade dal balcone ad Opicina dopo la lite: fermata la compagna

Un uomo, di 45 anni, di Opicina, un quartiere di Trieste, è caduto dal balcone del proprio appartamento, posto al primo piano di un palazzo, e la compagna, di 40 anni, si trova in stato di fermo dopo le prime indagini.

Il 45enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara: la caduta dopo un’accesa discussione

L’episodio è accaduto il pomeriggio di domenica 30 giugno dopo un violento litigio. L’uomo – che in un primo momento era cosciente e collaborativo – è stato soccorso, intubato e trasportato in ospedale a Cattinara in condizioni critiche. Per l’intera giornata di lunedì 1° luglio sono proseguite le indagini per chiarire quanto è accaduto nell’appartamento di Opicina.

Tra i due i rapporti erano tesi da tempo e ci sarebbero stati episodi violenti, con precedenti specifici a carico dell’uomo. Molti gli aspetti ancora da accertare, per questo la Procura di Trieste, tramite i carabinieri, sta ascoltando alcune testimonianze, come riferisce il sito del quotidiano Il Piccolo.