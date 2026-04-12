Trump all’evento di arti marziali mentre saltano i negoziati: la notte controversa tra diplomazia e spettacolo

Trump all'evento di arti marziali durante i negoziati con l'Iran in Pakistan

Perché Trump era all’UFC durante i negoziati con l’Iran?

C’è una fotografia che racconta più di mille briefing diplomatici. Donald Trump acclamato al Kaseya Center di Miami, tra luci, musica e arti marziali miste, mentre a 13mila chilometri di distanza si consumava uno dei passaggi più delicati della crisi con l’Iran.

Sabato sera, nel pieno delle trattative in Pakistan guidate dal vicepresidente JD Vance, il presidente americano non era nella Situation Room. Era tra il pubblico dell’UFC, accolto dalle note di Kid Rock e dall’entusiasmo dei fan.

Accanto a lui, il segretario di Stato Marco Rubio, il patron della UFC Dana White e volti noti dello spettacolo come Vanilla Ice. Un parterre più da evento mediatico che da crisi geopolitica.

Eppure, proprio in quelle ore, i negoziati stavano deragliando.

Cosa è successo davvero durante le ore decisive?

Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse dopo 21 ore senza accordo. Un nulla di fatto che pesa come un macigno su tre nodi irrisolti:

Lo Stretto di Hormuz , che Teheran minaccia di riaprire solo a condizioni accettate

, che Teheran minaccia di riaprire solo a condizioni accettate Le 900 libbre di uranio arricchito , ancora senza destinazione chiara

, ancora senza destinazione chiara I 27 miliardi di dollari congelati, che l’Iran pretende di riottenere

Secondo quanto emerso, JD Vance ha lasciato Islamabad ammettendo il fallimento, sottolineando che Teheran ha rifiutato le condizioni americane sul nucleare.

E mentre la diplomazia si inceppava, a Miami Trump seguiva i combattimenti. Solo in un momento, Rubio gli avrebbe mostrato qualcosa sul cellulare. Forse proprio l’aggiornamento decisivo.

Ma nessun segnale di allarme. Nessuna fuga dall’arena.

Le immagini e le reazioni: consenso o indignazione?

Dal punto di vista mediatico, la serata è stata un successo. Il pubblico presente ha accolto Trump con entusiasmo, anche se il volume della musica rende difficile distinguere applausi e fischi.

Diversa la reazione online.

“Il mondo è in fiamme e lui è all’UFC”, scrive un utente.

“Al lavoro per il popolo americano”, ironizza un altro.

Critiche che si concentrano su un punto preciso: l’opportunità politica. In un momento di tensione internazionale, la presenza del presidente a un evento sportivo appare, per molti, fuori luogo.

Eppure, Trump non sembra intenzionato a cambiare registro.

Trump, UFC e strategia comunicativa: cosa c’è dietro?

Non è un episodio isolato. Trump ha rilanciato sui social l’evento “UFC Freedom 250”, previsto il 14 giugno alla Casa Bianca per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti — e coincidere con il suo 80° compleanno.

Un’operazione che mescola politica, spettacolo e identità nazionale. Una cifra stilistica ben nota del trumpismo, dove il consenso passa anche attraverso l’intrattenimento.

Durante la serata, il presidente ha salutato Joe Rogan e Jon Anik, si è intrattenuto con i fan e ha seguito i match con attenzione. Non solo spettatore: avrebbe persino chiesto l’inserimento del fighter Derrick Lewis nell’evento alla Casa Bianca.

Tra geopolitica e show: un presidente fuori schema?

La presenza di figure controverse come Andrew Tate — accusato di tratta e violenze, accuse respinte — aggiunge un ulteriore livello di complessità alla serata.

Ma il punto centrale resta uno: Trump governa anche attraverso i simboli. E scegliere l’UFC mentre falliscono negoziati cruciali è un segnale.

Voluto o meno, è un messaggio.

Per i sostenitori, è la prova di un leader che non si lascia condizionare.

Per i critici, è l’emblema di una presidenza spettacolarizzata.

Nel mezzo, resta una domanda aperta: quanto pesa davvero l’immagine rispetto alla sostanza, quando in gioco ci sono equilibri globali?