Fedez e Clara sono una coppia? L’esitazione della cantante e la risposta piccata del rapper

Clara e Fedez

Un video in diretta scatena il chiacchiericcio social

Tutto è iniziato con una semplice diretta Instagram, apparentemente innocua, trasmessa sul profilo dei content creator Il Rosso e Ash. Presenti tra gli ospiti anche Fedez, nome noto del panorama musicale e del gossip italiano, e Clara Soccini, cantante e attrice rivelazione dell’ultimo anno. Durante la live, a Clara viene rivolta la fatidica domanda: “Sei fidanzata?”. Dopo un attimo di esitazione, prima ancora che possa rispondere, è Fedez a intervenire: “Ma fatti i ca**i tuoi!”.

Un’interruzione giocosa, forse. Ma sufficiente ad accendere un vero e proprio incendio mediatico. Il video fa il giro di TikTok e Twitter, e in poche ore l’hashtag #FedezClara inizia a salire tra le tendenze. I fan iniziano a chiedersi: solo amici e colleghi, o c’è di più?

Dalla collaborazione musicale alla complicità quotidiana

Fedez e Clara si sono conosciuti ufficialmente a Sanremo, durante le serate del Festival. La chimica tra i due è apparsa evidente fin da subito. Poche settimane dopo, esce “Scelte stupide”, singolo che li vede cantare insieme.

Nel video, sguardi intensi, risate, carezze velate. Anche se nulla è esplicitamente romantico, il messaggio sembra chiaro: la complicità è reale.

Da quel momento, i due iniziano a comparire insieme sempre più spesso: eventi musicali, backstage, stories condivise, un viaggio insieme in Puglia. E se Fedez ha sempre avuto un profilo social molto attivo, Clara – più riservata – sembra ora vivere una fase di apertura, proprio in sintonia con lui.

Ufficialmente, nessuno dei due ha confermato nulla. Né Clara né Fedez hanno mai parlato apertamente di una relazione sentimentale. Lei, in passato legata al giovane attore Jacopo Neri, non ha mai comunicato la fine della loro storia. Tuttavia, da settimane non compaiono più foto insieme e Clara ha smesso di mettere like ai suoi post.

Fedez, da parte sua, dopo la separazione da Chiara Ferragni, sembra voler mantenere il riserbo. Tuttavia, ogni suo gesto sui social – da un emoji in una story a una battuta apparentemente innocente – viene analizzato al microscopio dai fan e dalle riviste di gossip.

Amore o strategia?

Tuttavia, non tutti sono convinti della genuinità del legame. Alcuni utenti e osservatori della scena musicale parlano di una possibile mossa di marketing, volta a rilanciare l’immagine di Fedez dopo mesi difficili. Dopo la rottura con Ferragni e le controversie pubbliche legate al Pandoro Gate e alle sue dichiarazioni, un ritorno alla “normalità affettiva” potrebbe giovare alla percezione pubblica del rapper.

Ma altri ribattono: Clara non ha nulla da guadagnare in questa narrazione, anzi. Per molti, è un’artista emergente con una credibilità in ascesa e un legame con Fedez potrebbe metterla in ombra, riducendola a “la nuova fidanzata di…”.