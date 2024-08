Verona, chiede incontro chiarificatore e tenta di dar fuoco all’ex: salvata da passante

Si è salvata da una morte atroce perché un passante si è accorto di quanto stava avvenendo in strada, dove un uomo aveva cosparso di benzina una donna, ed ha chiamato immediatamente la polizia. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 11:30 di lunedì 29 luglio a Verona dopo che il giorno prima la vittima aveva deciso di interrompere la relazione.

Il 50enne ha aggredito la donna durante l’incontro chiarificatore e la cosparsa di benzina

Gli agenti sono arrivati ​​sul posto mettendola in salvo, ed hanno poi arrestato un 50enne srilankese, ex compagno della vittima, che se non fosse stato fermato avrebbe probabilmente appiccato il fuoco. Il fatto è avvenuto in via Po, nel quartiere Golosine. L’arrestato è accusato di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione della polizia, si sarebbe trattato di un’azione premeditata, architettata dal 50enne che, con la scusa di “un ultimo appuntamento chiarificatore”, avrebbe convinto la ex compagna ad incontrarlo.

Secondo quanto riferito dal giovane che ha allertato i soccorsi, la donna è uscita dall’abitazione ed è stata aggredita dall’ex che poi l’ha afferrata per i capelli e bloccata per poi cospargere il liquido infiammabile che aveva su una bottiglietta di plastica. Vista la situazione è intervenuto e si è frapposto tra il 50enne e la donna. L’uomo aveva l’accendino in mano ed ha cercato di opporre resistenza prima di scappare in direzione di via Carizio.

Un passante è intervenuto e costretto alla fuga l’uomo che poi è stato fermato dalla polizia

Quando gli agenti della polizia di Verona sono intervenuti sul posto, la vittima era visibilmente scossa; accanto a lei c’era il giovane che aveva assistito alla scena e aveva dato l’allerta alla centrale della Questura. Sul ciglio della strada c’era ancora la bottiglietta di benzina che il cinquantenne aveva utilizzato prima di darsi alla fuga. É stato però rintracciato poco dopo e arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.