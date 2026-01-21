Clara muore a 2 anni soffocata da un wurstel, Vibo Valentia sotto choc: oggi l’ultimo saluto

Bimba muore a 2 anni soffocata da un wurstel a Vibo Valentia, vani i tentativi di salvarla in ospedale

Vibo Valentia sconvolta dalla morte della piccola Clara Artusa

Una tragedia improvvisa, di quelle che lasciano una comunità senza parole. A Vibo Valentia una bambina di due anni e mezzo, Clara Artusa, è morta soffocata dopo aver ingerito un wurstel. Un dramma consumatosi in pochi minuti, nella tarda mattinata, che ha sconvolto non solo la famiglia ma un’intera città.

Secondo una prima ricostruzione, l’alimento avrebbe ostruito le vie respiratorie della piccola, provocando una crisi respiratoria gravissima.

Il soffocamento e la corsa disperata in ospedale

Clara si trovava con i genitori quando ha ingerito il boccone che si è rivelato fatale. Non riuscendo a respirare, la bambina è andata rapidamente in difficoltà. I genitori, resisi conto della gravità della situazione, l’hanno trasportata immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

All’arrivo in ospedale, la bimba era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato per circa un’ora ogni possibile manovra di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Poco dopo è stato dichiarato il decesso.

La Procura valuta l’apertura di un’indagine

Sull’accaduto la Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falco, sta valutando l’apertura di un fascicolo conoscitivo. Al momento non risultano denunce presentate dai familiari, ma l’indagine potrebbe essere avviata come atto dovuto per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Si tratta di un passaggio previsto in casi di morte improvvisa, soprattutto quando coinvolgono minori, per accertare eventuali responsabilità o confermare la natura accidentale dell’evento.

Il dolore della famiglia e l’abbraccio della città

Clara Artusa avrebbe compiuto tre anni il prossimo 26 settembre. I genitori, Anastasia Cimato e Salvatore, insieme al fratellino Dominik, hanno affidato al manifesto funebre parole semplici e strazianti:

“Una piccola stella che ha illuminato i nostri cuori. Il tuo sorriso e il tuo amore resteranno con noi per sempre.”

Un messaggio che è apparso sui muri della città e nei comuni del Vibonese, diventando il simbolo di un dolore che va oltre la cronaca.

Funerali e lutto collettivo

I funerali della piccola Clara si terranno mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 15.30, nella parrocchia di Regina Pacis. Non sarà soltanto una cerimonia religiosa, ma un momento di raccoglimento collettivo. Vibo Valentia si fermerà per salutare una bambina la cui vita si è spezzata troppo presto.

Nelle ore successive alla notizia, decine di messaggi di cordoglio hanno invaso i social network, testimoniando una partecipazione emotiva profonda e sincera.

I funerali di Clara Artusa saranno officiati mercoledì 21 gennaio

Soffocamento alimentare: un rischio ancora sottovalutato

La morte di Clara Artusa riporta drammaticamente l’attenzione sul tema del soffocamento alimentare nei bambini piccoli. Alimenti come wurstel, uva, caramelle o bocconi non tagliati correttamente rappresentano una delle principali cause di incidenti domestici gravi nei minori sotto i tre anni.

Una tragedia che, purtroppo, si ripete con frequenza e che lascia sempre la stessa domanda senza risposta: come può un gesto quotidiano trasformarsi in un incubo irreversibile?