Video scossa terremoto Campi Flegrei in diretta durante il Tgr Campania e il tg di Canale 21

È stato avvertito in gran parte di Napoli, ma non ha provocato danni, lo sciame sismico che in serata ha scosso i Campi Flegrei. Con una magnitudo di 3,8, è stato il terremoto più forte registrato in questa zona degli ultimi dieci anni, e in alcuni quartieri la gente è scesa in strada per la paura.

Il momento della scossa di terremoto durante il Tgr Campania e il tg di Canale 21 e la reazione dei conduttori

La scossa è stata vista in diretta dai telespettatori del Tgr Campania e del telegiornale di Canale 21. In studio Alessandro Di Liegro, giornalista Rai, e Marco Martone per la storica emittente locale non sono andati nel panico ed hanno proseguito la diretta.

“Intanto c’è un terremoto in corso, stiamo calmi, stiamo tranquilli” – ha detto Di Liegro mentre Martone si è un attimo alzato per poi proseguire la conduzione del tg. “Scusate ma c’è stata una forte scossa. Scusate, se anche io per un attimo mi sono alzato dalla poltrona. Siamo di fronte al fenomeno del bradisismo. É stata molto forte, l’abbiamo avvertita in maniera molto distinta”.