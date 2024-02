Vienna, strage nella sala massaggi: uccise e mutilate tre donne, fermato 27enne

Cinque donne sono state uccise a Vienna, tre delle quali sono state pugnalate a morte in una casa chiusa. I corpi sono stati trovati allo Studio 126a, nel quartiere di Brigittenau in seguito all’allarme lanciato da un testimone. Si chiamavano Xixi, Emi, Jimmy e Bella. I loro corpi sarebbero stati letteralmente mutilati nel piccolo salone di massaggi.

Un 27enne afghano è accusato di aver massacrato tre donne in una casa chiusa del quartiere Brigittenau di Vienna

Un uomo di 27 anni, in possesso di un coltello che potrebbe essere l’arma del delitto, è stato arrestato nei pressi del luogo del delitto ed è ancora sotto interrogatorio.L’uomo arrestato nelle immediate vicinanze della scena del crimine con un coltello in mano sarebbe un richiedente asilo afghano. Secondo quanto riferito dalla stampa austriaca le vittime offrivano servizi per un prezzo compreso tra 40 e 499 euro.

In un’altra zona di Vienna, una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte nel loro appartamento, probabilmente sono state strangolate. Secondo l’agenzia di stampa austriaca Apa, il marito e padre delle vittime è il principale sospettato.

Madre e figlia sono state trovate morte in un altro quartiere della capitale austriaco

Il femminicidio è oggetto di un ampio dibattito pubblico in Austria. Il governo ha promesso di intervenire contro questo fenomeno e, in particolare, ha aumentato il sostegno finanziario alle organizzazioni che aiutano le vittime di violenza. Un’associazione austriaca che gestisce rifugi per donne sottoposte a violenza stima che nel 2023 ci sono stati 26 femminicidi nel Paese. Tra il 2010 e il 2020, 319 donne sono state uccise in Austria, per lo più dal partner o dall’ex partner, secondo uno studio.