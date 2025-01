Villa Verucchio, si scaglia contro carabiniere dopo aver aggredito 4 persone a Capodanno: ucciso

Un 20enne cittadino egiziano è stato ucciso martedì 31 dicembre da un carabiniere a Villa Verucchio nel Riminese dopo che l’uomo, intorno alle 22:30, ha accoltellato in strada quattro persone.

Un cittadino egiziano ha accoltellato un 18enne che stava acquistando le sigarette, una coppia di anziani e una giovane

Il primo ad essere aggredito è stato un 18enne che stava acquistando sigarette al distributore automatico della tabaccheria Sapigni di via Marecchiese. Il giovane, ferito alle spalle, è stato raggiunto da amici e soccorso. I ragazzi hanno cominciato a scappare inseguiti dal feritore che, tornato sui suoi passi, avrebbe aggredito anche una coppia d’anziani e una ragazza. Quando i Carabinieri hanno tentato di fermarlo avrebbe tentato d’accoltellare uno dei militari intervenuti, che ha sparato uccidendolo.

Non è chiaro perché il cittadino egiziano abbia iniziato a colpire, armato di coltello, tra le persone che si trovavano in strada in per festeggiare il Capodanno. A quanto si è appreso, all’arrivo della pattuglia degli uomini dell’Arma, intervenuti sul posto per fare fronte alla situazione e cercare di fermare l’uomo, uno dei militari avrebbe esploso un colpo di avvertimento in aria. Poi, continuando il nordafricano ad avvicinarsi verso di lui in maniera minacciosa e brandendo il coltello, sarebbe stato esploso il colpo fatale. L’accaduto si è consumato all’altezza di Casa Zanni.

Il ventenne si è scagliato verso i carabinieri nonostante fosse stato esploso un colpo in aria

Il tratto di strada dove si è verificata l’aggressione è stato transennato mentre i festeggiamenti del Capodanno a Villa Verucchio sono stati sospesi. Le persone aggredite sono state soccorse dai sanitari del 118. Tre dei feriti sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena, un altro all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Nessuno risulta in pericolo di vita. Sul posto anche il magistrato di turno. Sembra che il cittadino egiziano si fosse già fatto notare nei giorni scorsi per atteggiamenti sopra le righe e intemperanze.