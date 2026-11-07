Salerno, ritrovato a Napoli il carabiniere Vincenzo Santoro: sta bene dopo oltre 24 ore di ricerche

Vincenzo Santoro

L’annuncio del Comando provinciale dei Carabinieri è arrivato alle 20.40

È stato ritrovato a Napoli e sta bene Vincenzo Santoro, il carabiniere di 50 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di venerdì. Dopo oltre 24 ore di ricerche, è arrivata la notizia che colleghi, familiari e tanti cittadini aspettavano: il militare è stato localizzato e le sue condizioni non destano preoccupazione.

La comunicazione ufficiale è arrivata alle 20.40, attraverso l’Ufficio stampa del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo una giornata scandita da appelli, verifiche e operazioni di ricerca, l’allarme è finalmente rientrato. La localizzazione a Napoli è stata confermata anche da fonti investigative.

L’allarme dopo lo sfogo pubblicato sui social

A far scattare la preoccupazione erano stati alcuni contenuti pubblicati dallo stesso Santoro sui propri profili social. In particolare, un lungo sfogo nel quale il carabiniere faceva riferimento a difficoltà personali e familiari. Successivamente, del cinquantenne non si erano più avute notizie e la scomparsa aveva fatto partire immediatamente le ricerche.

L’apprensione si era rapidamente estesa anche attraverso i social network, dove in tanti avevano condiviso gli appelli e manifestato vicinanza ai familiari e ai colleghi del militare. Le autorità avevano avviato le verifiche per ricostruire gli ultimi spostamenti e individuare possibili elementi utili al suo ritrovamento.

Le ricerche tra Torrione, il mare e la zona orientale

Per oltre un giorno le operazioni hanno coinvolto un imponente dispositivo di soccorso. Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale della Capitaneria di Porto hanno lavorato senza sosta, controllando diverse aree di Salerno e i luoghi che l’uomo era solito frequentare.

Già nella serata di venerdì era stato fatto decollare un elicottero, impegnato a sorvolare a bassa quota la zona orientale della città. Le attività sono proseguite anche sabato, con particolare attenzione alla spiaggia di Torrione e allo specchio d’acqua antistante.

In campo sono stati utilizzati anche droni, motovedette e un gommone, mentre le verifiche hanno interessato la zona di residenza e gli altri possibili punti di passaggio del carabiniere. Un lavoro coordinato e articolato, andato avanti per ore nella speranza di trovare Santoro.

Il ritrovamento a Napoli e il sollievo della città

La svolta è arrivata in serata, quando il militare è stato localizzato a Napoli. La notizia delle sue buone condizioni ha posto fine a una lunga fase di incertezza e paura, seguita con grande partecipazione anche da chi aveva contribuito a diffondere gli appelli.

Si chiude così una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso Salerno e il mondo dell’Arma. Dopo ore di ricerche e un’intera giornata di apprensione, per familiari, colleghi e conoscenti resta soprattutto il sollievo per il ritrovamento e per il fatto che Vincenzo Santoro stia bene.