Jonathan Kashanian, il desiderio di un figlio con Bianca Atzei: «Avrei detto sì». Poi la rottura e la confessione a Verissimo

Jonathan Kashanian

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ripercorre il legame nato all’Isola dei Famosi nel 2018: «Per me poteva essere l’ultimo vagone»

A 45 anni Jonathan Kashanian sente ancora forte il desiderio di costruire una famiglia e diventare padre. Un progetto che, in passato, aveva immaginato anche accanto a Bianca Atzei, con cui aveva condiviso un legame molto intenso dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi del 2018. Ospite di Verissimo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato su quella stagione della sua vita, raccontando quanto fosse importante per lui la cantante e ammettendo che, allora, avrebbe accettato di condividere con lei un progetto familiare.

Un racconto che arriva dopo la sua recente eliminazione dal reality, dove Kashanian aveva mostrato anche un lato più fragile e personale. Nella Casa aveva parlato della solitudine e della sensazione di non aver realizzato, sul piano affettivo, ciò che avrebbe voluto. A Silvia Toffanin ha ripercorso una storia che conserva un posto particolare nei suoi ricordi, pur essendo ormai lontana.

«Con Bianca avrei fatto un figlio»

Il rapporto tra Jonathan e Bianca Atzei era nato durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi. Un’esperienza televisiva che aveva favorito una vicinanza diventata sempre più forte anche dopo la fine del programma. Kashanian non ha mai definito apertamente quel legame come una relazione sentimentale, ma ha spiegato quanto si sentisse sereno e coinvolto accanto alla cantante.

«Nel 2018 abbiamo condiviso un’esperienza molto strong. Ho sentito che Bianca potesse essere l’ultimo vagone», ha ricordato. Poi ha immaginato una domanda che, a suo dire, avrebbe avuto una risposta inequivocabile: «Se qualcuno mi avesse detto: “Vorresti fare un figlio con Bianca, condividere un mutuo, un progetto insieme?”, io avrei detto di sì».

Parole che restituiscono il peso che quell’amicizia speciale aveva assunto nella sua vita. «Mi dava tranquillità, voce, presenza», ha aggiunto, descrivendo ciò che trovava in Atzei e quella sensazione di avere finalmente accanto una persona con cui immaginare il futuro.

La rottura e i rapporti interrotti

Quel capitolo, però, si è chiuso. Oggi i due non si frequentano e non hanno più contatti. Jonathan non ha voluto entrare nei dettagli delle ragioni che hanno portato all’allontanamento, ma ha lasciato intendere di essere rimasto deluso da una scelta della cantante.

«Oggi? No. Non parliamo più. Le auguro ogni bene. Ho sempre un pensiero di riguardo per lei», ha spiegato a Verissimo. E, tornando sulla fine del rapporto, ha aggiunto: «Non fa più parte della mia vita perché alla fine non si era comportata benissimo, ho rispettato la sua scelta e da allora non ci siamo più parlati».

Nel frattempo Bianca Atzei ha costruito una famiglia con Stefano Corti ed è diventata madre. Kashanian ha raccontato di aver conosciuto indirettamente anche il bambino, ma senza che questo abbia riaperto un rapporto ormai interrotto.

«Vivo questa mancanza d’amore come un fallimento»

Il desiderio di paternità resta, così come quello di trovare una persona con cui condividere la quotidianità. Jonathan ha ammesso di aver sofferto molto in amore e di non avere un’esperienza di coppia nella quale riconoscersi per la costruzione di un progetto comune.

«In amore ho sofferto tanto, non so come sarei in amore perché non ho un ricordo di una condivisione di un progetto», ha confidato. Una mancanza che pesa e che, a volte, lo porta a giudicare severamente il proprio percorso: «Non mi sento invincibile, ma vivo questa mancanza d’amore come un fallimento».

Anche sul tema della propria identità e delle relazioni, Kashanian ha spiegato di non voler incasellare la ricerca sentimentale in definizioni rigide: ciò che desidera è innamorarsi, indipendentemente dal sesso della persona che potrebbe avere accanto. A 45 anni, dunque, il sogno di diventare padre e costruire una famiglia non è tramontato. E il ricordo di Bianca resta legato a uno dei momenti in cui quel futuro gli era sembrato davvero possibile.