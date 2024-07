‘Vino caldo e pesce surgelato’, scoppia la rissa a Gallipoli per il conto salato: video

Polemiche per un conto ritenuto troppo ‘salato’ e contestazioni per il vino caldo e il pesce surgelato sono state le scintille che hanno fatto scattare una rissa tra un ristoratore di Gallipoli e cinque clienti sulla riviera Armando Diaz.

Gallipoli, clienti contestano cena e conto salato con il ristoratore: il video della rissa diventa virale

Per calmare gli animi non è sufficiente neppure abbassare il conto da 265 a 250 euro. Probabilmente l’intento era quello di andare via senza pagare. Il diverbio, iniziato a tavola, si conclude in poco tempo sulla strada mentre i passanti, tra cui molti turisti, osservavano perplessi. Al momento non sono state presentate denunce. La rissa è stata filmata da molte persone e il video è diventato virale sui social. Un episodio che segue quello registrato alcuni giorni fa quando i titolari di due locali erano stati protagonisti di una furiosa discussione sotto gli occhi dei turisti per il volume della musica troppo alta.

Un episodio che si è verificato in giorni in cui l’incantevole località in provincia di Lecce è al centro del dibattito per questioni legate al parcheggio sul litorale. “Prima era un caos, con macchine parcheggiate a destra e a sinistra dove l’ambulanza rimaneva bloccata e i pedoni camminavano in poca sicurezza. Ora c’è un percorso pedonale e ciclabile e un percorso carrabile a massimo 30 km orari per chi deve raggiungere spiagge o Baia Verde” – ha riferito su Facebook il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva.