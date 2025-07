Chi ha abusato della ragazza americana a Ravello? Tutto quello che sappiamo sul fermo dell’uomo

La turista americana vittima di abusi in un hotel di Ravello

Cosa è accaduto alla turista 15enne a Ravello?

Una vicenda inquietante scuote Ravello, cuore turistico della Costiera Amalfitana: una ragazza americana di 15 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale all’interno di una struttura alberghiera dove soggiornava in vacanza con la famiglia. I fatti risalgono a pochi giorni fa e hanno portato al fermo di un uomo di 41 anni, regolarmente assunto nell’hotel.

Chi è il presunto responsabile della violenza?

L’uomo sottoposto a fermo è un cittadino italiano di origini egiziane, residente da anni in Italia, senza precedenti penali. Dipendente della struttura ricettiva, lavorava come addetto ai servizi generali. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo avrebbe approfittato di un momento in cui la minorenne era rimasta sola in stanza per aggredirla e abusare di lei.

Come è stato scoperto l’abuso?

La giovane, visibilmente scossa, ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori al loro ritorno. È stata immediatamente condotta all’ospedale di Salerno dove, oltre all’assistenza psicologica, sono stati effettuati accertamenti medici che avrebbero confermato la violenza, indicando che la ragazza non aveva mai avuto rapporti intimi prima dell’aggressione.

Perché i Carabinieri hanno eseguito un fermo urgente?

Il padre della ragazza, appena saputo del presunto abuso, si è precipitato sul luogo, trovandosi davanti una scena scioccante. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Alessandro Bonsignore, sono intervenuti rapidamente. Per evitare qualsiasi reazione da parte dei familiari e vista la gravità degli indizi raccolti, hanno proceduto a un fermo d’urgenza per evitare la fuga del sospettato.

Dove è avvenuta la violenza e cosa si sa dell’hotel?

Il nome dell’hotel non è stato ancora diffuso per proteggere la privacy della vittima e non ostacolare le indagini. Si tratta di una struttura di medio livello molto frequentata da turisti stranieri. Il personale della struttura è stato ascoltato come persona informata dei fatti e ha garantito piena collaborazione agli inquirenti.

Come sta la ragazza americana oggi?

La giovane è ancora sotto shock. Oltre alle cure mediche, sta ricevendo il supporto di un’équipe di psicologi messa a disposizione dall’Asl. I genitori hanno chiesto il massimo riserbo e il rispetto della privacy. La famiglia dovrebbe rientrare negli Stati Uniti non appena le condizioni psicologiche lo permetteranno, dopo aver collaborato con gli investigatori.

A che punto sono le indagini coordinate dalla Procura di Salerno?

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero della Procura di Salerno, procedono con discrezione ma in modo serrato. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura, interrogando il personale e altri ospiti presenti. Si cercano riscontri oggettivi che confermino le dichiarazioni della minorenne.

Ravello sotto shock: quale impatto sull’opinione pubblica?

L’intera comunità è rimasta profondamente colpita. Ravello, solitamente sinonimo di bellezza e serenità, si trova ora al centro di un dramma. Molti residenti hanno espresso solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia, mentre si moltiplicano gli appelli per rafforzare i protocolli di sicurezza nelle strutture alberghiere.

Cosa succede ora all’uomo fermato?

Il 41enne è attualmente detenuto in carcere. La convalida del fermo e l’eventuale applicazione di una misura cautelare sono attese nelle prossime ore. Rischia una pesante accusa di violenza sessuale aggravata su minore.